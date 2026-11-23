U Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održan je 40. koncert „Pismo moja, hrli tamo – Zagrebu na dar“ dostojan velikog jubileja. Ove godine posvećen je jednom od utemeljitelja Festivala – Ljubi Stipišiću Delmati, a nastupile su muške klape Kaše, Krunik i Omiš, ženske Oželanda, Merla i Kapric, mješovite Dežgracija i Sfida te dječja klapa Umjetničke škole Luke Sorkočevića.

„Ovo je kruna godine“, jasan je bio Vicko Dragojević, bas i voditelj klape Kaše, nakon silaska s pozornice.

„Uvijek je lijepo doći u hrvatski hram glazbe. Nakon dobrog nastupa u Omišu već počinju pripreme za Lisinski, radujemo se tome jer bude opušteno, srdačno i svečano. Na kraju slijedi i jako lijepo druženje“, osvrnuo se Dragojević tako i na neformalni dio programa nakon koncerta koji uključuje zajedničku večeru uz pjesmu, čime je legendarna omiška tradicija prenesena i u Zagreb.

U sklopu tradicionalnih gostovanja, klapa Omiš tijekom desetljeća u više je navrata pjevala u Lisinskom, a sinoćnji nastup za njih ima posebno značenje jer ove godine obilježavaju 60 godina klape.

„Kroz povijesni luk od 40 godina klapa Omiš je u Lisinski dolazila u raznim sastavima. Mi smo posljednja generacija klape, a dvije godine zaredom nastupiti ovdje je velika čast svakom pjevaču iz Omiša. Kad god dođemo u Lisinski, ili na neki drugi nastup, mi zapravo branimo klapske boje našega grada. Ipak predstavljamo grad koji je kolijevka klapske pisme“, poručio je voditelj i drugi tenor klape Omiš Jure Šaban Stanić.

Snažnu reakciju oduševljene publike sinoć su izazvali i najmlađi izvođači iz dubrovačke dječje klape.

„Stvarno je predivan osjećaj izaći na ovu pozornicu, bila nam je velika čast. Još kad nas je publika pozvala na bis… To je bilo baš posebno“, sažela je dojmove Iris Bošković iz klape Umjetničke škole Luke Sorkočevića.

Večer je ujedno protekla u znaku solidarnosti jer su se prikupljale donacije za omiške vatrogasce, čime je zagrebačka publika još jednom pokazala veliko srce.

Kroz veliki klapski koncert, koji tradicionalno u Lisinski donose zagrebačka Gradska skupština, Grad Omiš i Festival dalmatinskih klapa Omiš, publiku je vodila Edita Lučić Jelić, koja je okupljenima otkrila niz „insajderskih“ crtica iz klapskih redova i osvojila simpatije cijele dvorane.