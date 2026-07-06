Speedcubing Hrvatska najavljuje tri velika natjecanja u samo 21 dan

Ljubitelje speedcubinga ove jeseni očekuje iznimno bogat natjecateljski program. Speedcubing Hrvatska organizira čak tri službena natjecanja pod okriljem World Cube Associationa (WCA), koja će se održati u razdoblju od samo 21 dana, na tri različite lokacije u Hrvatskoj.

Nakon uspješnih proljetnih događanja Zagreb Opena i Zagreb Cubing Seriesa, organizacijski tim Speedcubing Hrvatska nastavio je intenzivno raditi na razvoju zajednice i pripremi novih događaja. Paralelno s organizacijom Europskog prvenstva, pripremljen je i jesenski natjecateljski ciklus koji će okupiti natjecatelje iz Hrvatske i inozemstva.

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Serija započinje u Zagrebu 27. rujna natjecanjem Croatian Quiet Championship 2026, specijaliziranim prvenstvom posvećenim pet „tihih” disciplina. Broj sudionika ograničen je na 20 natjecatelja.

Nakon toga slijedi središnji događaj sezone – Croatian Championship 2026, koje će se održati 3. i 4. listopada u Petrinji. Na državnom prvenstvu natjecatelji će odmjeriti snage u preostalih 12 službenih WCA disciplina, a organizatori očekuju do 80 sudionika.

Jesenski ciklus zaključit će Bibinje Open 2026, koje će se održati 17. i 18. listopada u Bibinju. Natjecanje će okupiti do 100 sudionika u 10 disciplina, a posebno zanimanje privlači činjenica da će se po prvi put u Hrvatskoj održati i neslužbeno natjecanje u slagalici FTO (Face-Turning Octahedron). Riječ je o disciplini koja od sljedeće godine postaje službeni dio WCA natjecanja.

Prijave za sva tri natjecanja otvaraju se sljedećeg vikenda, a interes za speedcubing u Hrvatskoj iz godine u godinu raste. Kolika je potražnja za natjecanjima pokazuje i ovogodišnje proljeće – prijave za Split Open popunjene su za manje od 45 minuta, dok su mjesta za Zagreb Open bila rezervirana za nešto više od sat vremena.

Sudjelovanje na natjecanjima otvoreno je svima bez obzira na dob, spol, državljanstvo ili prethodno iskustvo u speedcubingu. Pozivamo sve zainteresirane, od potpunih početnika do iskusnih natjecatelja, da nam se pridruže i postanu dio sve brojnije hrvatske speedcubing zajednice. Prijavite se na vrijeme, osigurajte svoje mjesto i budite dio još jedne uzbudljive jeseni ispunjene natjecanjem, druženjem i pomicanjem osobnih granica.

Detaljnije o samom natjecanju, uključujući poveznice za prijavu na natjecanja možete pronaći na: https://www.speedcubinghrvatska.hr/pages/objava/?id=h3sczebzxtaufwyhpctnktmk