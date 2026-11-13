Specijalci iz helikoptera i brzih brodova upali na Jadrolinijin trajekt: Pogledajte dramatične prizore!

Zajednička obuka pripadnika Zapovjedništva specijalnih snaga Oružanih snaga Republike Hrvatske i Specijalne policije Policijske uprave splitsko-dalmatinske Ministarstva unutarnjih poslova provedena je od 5 do 11. studenog 2026. na području Splita i splitskog akvatorija.

Tijekom višednevnih aktivnosti naglasak je stavljen na razmjenu iskustava, usklađivanje taktičkih postupaka te podizanje razine međusobne koordinacije i interoperabilnosti u provedbi složenih zadaća.

Zajedničke aktivnosti uključivale su razmjenu taktika i procedura uz provedbu planiranja, specijalnog izviđanja i nasilnog zauzimanja broda u pokretu iz zraka i s mora.

Pomorska specijalna operacija – nasilno zauzimanje plovila

Završna vježba zajedničke obuke koja je bila usmjerena na planiranje i provedbu pomorske specijalne operacije, obuhvatila je operaciju nasilnog zauzimanja plovila (Visit, Bord, Search and Seizure – VBSS).

U provedbi aktivnosti korišteni su brzi brodovi RHIB i helikopter Mi 171Sh, a pripadnici obiju postrojbi pritom su demonstrirali usvojena znanja, uvježbane tehnike i sposobnost zajedničkog djelovanja u zahtjevnim uvjetima.

Realizaciju završne vježbe omogućila je i podrška Jadrolinije, na čijem je trajektu provedena pomorska aktivnost.

Zapovjednik Zapovjedništva specijalnih snaga brigadir Ivan Miloš istaknuo je: “Među mnogobrojnim aktivnostima Zapovjedništva specijalnih snaga razvijena međuresorna suradnja, a osobito s pripadnicima Specijalne i interventne policije MUP-a, donosi iznimnu dodanu vrijednost našim ukupnim sposobnostima. Ovom prilikom uvježbavano je nasilno zauzimanje plovila (VBSS) na otvorenom moru što predstavlja najviši stupanj taktičkog rizika. To je zahtjevna operacija koja traži vrhunsku obučenost, besprijekornu koordinaciju i potpunu integraciju svih uključenih sastavnica.”

Brigadir Miloš rekao je kako smo zahvaljujući intenzivnoj razmjeni iskustava u splitskom akvatoriju podigli ljestvicu zajedničkog djelovanja Oružanih snaga i policije na još višu razinu.

“Kroz ovakve suradnje pokazujemo da imamo potencijal u svakom trenutku brzo i učinkovito neutralizirati bilo kakvu prijetnju na našem moru”, poručio je brigadir Miloš.

Pripadnik Ministarstva unutarnjih poslova, pomoćnik zapovjednika Jedinice specijalne i interventne policije Split Danijel Bradarić naveo je: “Suradnja Jedinice specijalne i interventne policije Policijske uprave Splitsko-dalmatinske odnosno policijskih službenika za poslove specijalne policije s pripadnicima Zapovjedništva specijalnih snaga Oružanih snaga Republike Hrvatske, ima dugu i uspješnu tradiciju, a zajedničke obuke važan su dio njezina kontinuiranog razvoja. Cilj nam je svake godine dodatno podizati kvalitetu suradnje, razmjenjivati iskustva i unapređivati sposobnosti zajedničkog djelovanja.

Zajedničke aktivnosti na ovom dijelu splitskog akvatorija izuzetno su važne zbog razvedene obale, velikog broja otoka te intenzivnog pomorskog i turističkog prometa što ga čini zahtjevnim područjem na kojem je važno kontinuirano čuvati sigurnost i unaprjeđivati mehanizme njegove zaštite. U prilog tome govori i podatak da Jadrolinija samo na području Splitsko-dalmatinske županije godišnje preveze oko pet milijuna putnika, što dodatno naglašava potrebu za kontinuiranim razvojem operativnih sposobnosti i održavanjem visoke razine sigurnosti na moru. Siguran sam da ćemo i u budućnosti nastaviti razvijati ovu kvalitetnu suradnju kroz zajedničke obuke i razmjenu iskustava, s ciljem daljnjeg podizanja operativne spremnosti.”

Ovakvi oblici zajedničkog uvježbavanja predstavljaju važan doprinos daljnjem razvoju suradnje između specijalnih snaga Oružanih snaga RH i Specijalne policije MUP-a. Visoka razina profesionalnosti, angažiranosti i motivacije svih sudionika još je jednom potvrdila njihovu spremnost za zajedničko izvršavanje zadaća u zaštiti sigurnosti i nacionalnih interesa Republike Hrvatske.

Potporu u provedbi aktivnosti pružili su i pripadnici Hrvatske kopnene vojske, Obavještajne pukovnije i Hrvatske ratne mornarice.