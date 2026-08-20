Specijalci doveli poznatog splitskog zatvorenika na zadarsku Hitnu. Evo što mu se dogodilo

Pripadnici posebnog tima Interventne policije Policijske uprave zadarske u srijedu su u Objedinjeni hitni bolnički prijam Opće bolnice Zadar sproveli jednu osobu koja izdržava kaznu u zadarskom zatvoru.

Pet policajaca s automatskim oružjem stajalo je ispred ulaza u OHBP sve dok nije završila obrada pacijenta, što su zabilježili naši čitatelji. Nakon liječničke obrade, zatvorenik je ponovno vraćen iza rešetaka, piše Slobodna Dalmacija.

Što se dogodilo zatvoreniku, pitali smo Zatvor u Zadru, no upraviteljica Mirela Lizačić Mundijer uputila nas je na Upravu za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa i digitalne tranzicije. U skladu s neslužbenim informacijama, pitali smo ih je li došlo do obračuna između zatvorenika u kojem je jedan od njih, navodno iz Splita, teško ozlijeđen. Zanimalo nas je kada se dogodio sukob, tko je u njemu sudjelovao i što je uprava zatvora nakon toga poduzela.

„Sukladno odredbama članaka 5. i 79. Zakona o izvršavanju kazne zatvora, podaci o osobama lišenima slobode predstavljaju službenu i profesionalnu tajnu, dok je člancima 5. i 16. istoga Zakona osobama lišenima slobode zajamčena zaštita osobnosti i tajnost osobnih podataka. Međutim, u interesu javnosti navodimo kako su jednog istražnog zatvorenika dana 19. kolovoza 2026. službenici pravosudne policije i djelatnici Policijske uprave zadarske sproveli iz Zatvora u Zadru na liječnički pregled u Opću bolnicu Zadar, nakon čega je istražni zatvorenik vraćen u Zatvor u Zadru“, odgovorili su iz Ministarstva pravosuđa.

Prema neslužbenim informacijama, osoba koja je zatražila liječničku pomoć jest Stjepan Mihovilović (39), zvan Klis, iz Splita. Klis je liječničku pomoć, navodno, zatražio nakon što se slučajno ozlijedio u ćeliji u kojoj boravi. Pritom nije zadobio teške tjelesne ozljede i, prema dostupnim informacijama, nije životno ugrožen.

Stjepan Mihovilović nalazi se u zadarskom zatvoru na izdržavanju kazne. Krajem lipnja ove godine iz Zadra je doveden pred Općinski sud u Splitu, gdje je trebalo započeti suđenje zbog optužbe za iznudu. Riječ je o događaju iz siječnja 2019. godine, kada je, prema pravomoćnoj optužnici, od splitskog boksačkog trenera Zvonka Giljanovića tražio 35 tisuća eura. Giljanoviću je prijetio smrću, kao i njegovu sinu Ivanu Giljanoviću, zvanom Giljo, te njihovoj obitelji.

Mihovilovića su u Split iz zadarskog zatvora doveli pripadnici Interventne jedinice pravosudne policije. Zbog sigurnosnih mjera, pred zgradom Općinskog suda bio je parkiran civilni kombi iz kojeg je izašlo više naoružanih specijalaca u pancirkama.

Mihovilović je, prema optužnici, u siječnju 2019. godine došao u prostorije Boksačkog kluba „Split“ na Gripama, gdje je Giljanović radio kao trener. Mihovilović mu je kazao da zna gdje se nalazi njegov sin Ivan te mu zaprijetio da će, ako mu sljedećeg dana ne donese 35 tisuća eura, ubiti njega, sina i članove njihove obitelji.

Giljanović je slučaj prijavio policiji u ožujku 2019. godine. Tijekom istrage opisao je kako je, zbog straha i onoga što je znao o Mihovilovićevoj reputaciji, odlučio predati novac. Prema njegovu iskazu, novac je pozajmio od kuma svoga sina. Kad je sljedećeg dana predao traženi iznos, Mihovilović je, navodno, stavio kapuljaču na glavu, okrenuo se i otišao.

Giljanović je istražiteljima rekao da je Mihovilovića površno poznavao te da je za njega znao kao za osobu nasilne naravi povezanu s kriminalnim miljeom. U iskazu je naveo i da je znao za njegovo navodno sudjelovanje u neredima i tučnjavi između navijača Crvene zvezde i Partizana u Beogradu, navodi Slobodna Dalmacija.

U vrijeme istrage o iznudi Mihovilović se nalazio u zatvoru u Njemačkoj. Tamo je završio nakon što je u srpnju 2020. uhićen u velikoj međunarodnoj policijskoj akciji zajedno s još jednim mladićem s područja Kaštela. Sumnjičilo ih se za krijumčarenje oko 30 kilograma kokaina i 50 kilograma marihuane.

Zbog boravka u Njemačkoj, Mihovilović je u predmetu iznude ispitan na temelju europskog istražnog naloga splitskog ODO-a pred višim državnim odvjetnikom u Frankfurtu na Majni. Tada je negirao da je počinio iznudu.