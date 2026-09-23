Spavate s otvorenim prozorom? Evo kad ova navika može postati problem

S dolaskom hladnijih jesenskih noći mnogi i dalje spavaju uz otvoren prozor jer im svjež i hladniji zrak pomaže da lakše zaspu. No, stručnjaci upozoravaju da takva navika nije idealna u svakoj situaciji. Temperatura, vlaga, propuh i buka mogu utjecati na kvalitetu sna i stanje prostorije.

Tijekom noći u zatvorenoj spavaćoj sobi postupno raste koncentracija ugljikova dioksida, a ljudi disanjem u zrak ispuštaju i vlagu. Problem može biti izraženiji ako u manjoj prostoriji spavaju dvije osobe.

Otvoren prozor omogućuje izmjenu zraka te smanjuje koncentraciju CO₂ i vlagu. Mnogima odgovara i nešto niža temperatura u spavaćoj sobi, no to ne znači da prozor treba biti otvoren cijelu noć, piše Klix.ba.

Prehladna soba može biti problem

Kako temperature tijekom jeseni i zime padaju, stalno otvoren ili odškrinut prozor može prostoriju pretjerano ohladiti. Ako se tijekom noći budite promrzli, imate hladna stopala ili vam smeta propuh, takav način provjetravanja vjerojatno nije najbolji izbor.

Dugotrajno držanje prozora otvorenim tijekom sezone grijanja nije povoljno ni za potrošnju energije. Ako se prozori otvaraju dok radi grijanje, preporučuje se prethodno isključiti radijatore.

Za brzo osvježavanje zraka učinkovitije je kratko, intenzivno provjetravanje širom otvorenim prozorima. Za spavaće sobe često se preporučuje temperatura oko 18 Celzijevih stupnjeva.

Prostorije koje se rijetko koriste također ne bi trebalo dugotrajno držati na temperaturama nižima od 14 do 16 stupnjeva.

Ako se ujutro budite drhteći ispod pokrivača, umjesto otvorenog prozora cijelu noć bolje je dobro prozračiti sobu prije odlaska na spavanje i ponovno nakon buđenja.

Može li otvoren prozor povećati rizik od plijesni?

Iako se provjetravanje u pravilu preporučuje kao jedna od mjera za smanjenje vlage, pretjerano hlađenje prostorije može stvoriti nove probleme.

Kada se zidovi, prozori i druge površine jako ohlade, vodena para iz zraka može se na njima kondenzirati. Ako je vlaga visoka, to može pogodovati stvaranju plijesni.

Zato stručnjaci preporučuju kontrolu relativne vlažnosti zraka pomoću termo-higrometra. Vlažnost bi samo kratkotrajno trebala prelaziti 60 posto.

Posebno je važno dobro provjetriti spavaću sobu nakon buđenja jer se tijekom noći u njoj nakupi znatna količina vlage. Zamagljeni prozori, vlažne mrlje na zidovima ili karakterističan miris plijesni mogu biti znak da prostoriju treba bolje prozračivati.

U gradu otvoren prozor može donijeti i buku

Temperatura i vlaga nisu jedini faktori koje treba uzeti u obzir. Ako živite uz prometnu ulicu, otvoren prozor tijekom noći može značiti i stalnu izloženost prometnoj buci.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) upozorava da pretjerana buka iz okoliša može narušavati san, a dugotrajna izloženost buci povezuje se i s povećanim rizikom od kardiovaskularnih problema.

U takvim slučajevima zatvoren prozor može biti bolji izbor za kvalitetan san, čak i ako vam inače odgovara spavanje uz svjež zrak.

Nema univerzalnog pravila

Ne postoji jedno pravilo koje vrijedi za sve. Ako vam odgovara spavanje uz otvoren prozor, nije vam hladno, nema neugodnog propuha i živite u mirnom okruženju, nema razloga da ga tijekom jeseni zatvarate samo zato što su temperature niže.

S druge strane, ako spavaća soba postane izrazito hladna, grijanje radi dok je prozor otvoren ili vas tijekom noći ometa prometna buka, bolje je prozor zatvoriti i prostoriju kratko i intenzivno provjetriti prije spavanja i ujutro.