Spasilačkim aktivnostima spašen veći broj osoba sa djecom iz mora pred vatrenom stihijom u makarskom primorju

Koordinirane spasilačke aktivnosti započele su sinoć, 13. kolovoza u 23.40 sati, slijedom dojava o većem broju ljudi sa djecom u moru i na plovilima bez nadzora, koji su se sklanjali od požarne stihije u makarskom primorju ulaskom u more i penjanjem na dostupna plovila.

U akciji su sudjelovale sve raspoložive spasilačke brodice iz sastava splitske Kapetanije i pripadajućih ispostava lučke kapetanije (ILK) u Makarskoj, Milni i Hvaru, dok su u dogovoru sa PPAP Split u spašavanje uključene dvije policijske brodice i i jedna brza brodica tip 'Modrulj' iz sastava Obalne straže RH. U spašavanju su pomogli i službenici Carinske uprave RH sa jednom brodicom i pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) sa jednom gumenom brodicom, uz angažman građana i domaće tvrtke sa jednim putničkim brodom.

Sinoć, 13. kolovoza u 23.40 sati u spašavanja prema zadanim pozicijama isplovili su službenici spasilačkim brodicama iz sastava ILK Makarska, ILK Milna, ILK Hvar te su dolaskom na pozicije, noćas (14. kolovoza), započeli intenzivne spasilačke aktivnosti u vremenu od 00.15 do 02.45 sati.

Službenici triju ispostava spasili su ukupno 194 osobe, u najvećem broju evakuacijama sa obale i iz mora te sa plovila, na koja su se penjali u pokušaju sklanjanja od požarne opasnosti, sa najvećom koncentracijom spašenih u području od Nemire do Ruskamena. Ukupan broj spašenih osoba iz mora i sa obalnog pojasa zahvaćenog požarom utvrdit će se po prestanku opasnosti i završetku spašavanja, s obzirom na angažman drugih službi te građana i pravnih osoba.

Zbog visoke frekvencije spasilačkih aktivnosti službenici Lučke kapetanije Split sa kolegama iz pripadajućih ispostava po smirivanju situacije nastavili su preventivni nadzor područja uz obalu, zahvaćenu požarnom stihijom, a što će se nastaviti tijekom dana, u koordinaciji sa MRCC Rijeka.