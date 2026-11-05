SPARTAK - ZADAR 67-51: Poraz Zadra u regionalnoj ligi

Košarkaši Spartaka i Zadra danas su s početkom od 18 sati igrali utakmicu 7. kola u sklopu AdmiralBet ABA lige u skupini B, a slavio je Spartak rezultatom 67:51 koji je ujedno bio bolji u posljednje tri četvrtine (17:16, 14:9, 24:13), dok je Zadar bio bolji u prvoj četvrtini (12:13).

Najučinkovitiji je igrač Zadra bio je Vraneš s 15 poena, 4 skoka i 2 ukradene lopte, a potom Williams s 15 poena, 5 skokova, 3 asistencije i 2 ukradene lopte; Šare s 5 poena, 2 skoka i 3 asistencije; Ramljak s 3 poena, 3 skoka, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom; Vučić s 3 poena, 1 skokom i 1 asistencijom; Mirčeta s 3 poena; Odgen Jr. s 2 poena i 5 asistencija; Klarica s 2 poena, 2 skoka, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom; Buljević s 2 poena i 1 asistencijom; Drežnjak s 1 poenom i 3 asistencije te Bičić s 1 asistencijom.

Zadar će iduću utakmicu odigrati 9. studenog protiv Kvarnera u sklopu 7. kola SuperSport Premijer lige.

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