SPARTAK PLEVEN - ALKAR 93-82: Poraz Sinjana u Bugarskoj

Košarkaši Spartaka Plevena i Alkara danas su s početkom od 18 sati igrali utakmicu u sklopu Europske sjeverne košarkaške lige u grupi B, a pobijedili su domaćini rezultatom 93:82 koji su bili bolji u prvoj (22:20), drugoj (32:26) i posljednjoj četvrtini (23:20), dok je treća ostala neriješena (16:16).

Najučinkovitiji je igrač Alkara bio Harding sa 16 poena, i 7 skokova, a potom Jukić s 13 poena, 3 skoka, 2 asistencije i 1 ukradenom loptom; Granić s 11 poena i 1 skokom; Brzović s 9 poena, 4 skoka, 1 asistencijom, 1 ukradenom loptom i 1 blokom; Šiško s 8 poena, 6 skokova, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom; Jurela s 8 poena, 3 skoka i 5 asistencija; Domazet sa 7 poena i 1 skokom; Burden sa 6 poena, 3 skoka i 5 asistencija; Garac s 4 poena, 2 skoka i 1 asistencijom te Pavela i Buljan.

Alkar će iduću utakmicu odigrati 18. listopada protiv Virtusa u gostima u sklopu 4. kola SuperSport Premijer lige.