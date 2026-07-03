Španjolski mediji: "Je li Hrvatska opljačkana? Ovo je najveća kontroverza Svjetskog prvenstva"

Poništeni pogodak Joška Gvardiola u 103. minuti utakmice Portugala i Hrvatske izaziva burne reakcije. Španjolski El Mundo Deporitivo otišao je toliko daleko da je cijeli slučaj naslovio pitanjem: "Pljačka Svjetskog prvenstva? Hrvatska eksplodirala nakon kontroverzno poništenog pogotka Gvardiolu u 103. minuti."

Autor teksta smatra da je riječ o dosad najvećoj sudačkoj kontroverzi na Svjetskom prvenstvu. Navodi kako je Gvardiol u sudačkoj nadoknadi zabio pogodak za 2:2 i produžetke, no nakon intervencije VAR-a pogodak je poništen zbog zaleđa Marija Pašalića, prenosi Večernji.

Španjolci tvrde da je ključ cijelog slučaja bio dodir Igora Matanovića prije nego što je lopta stigla do Pašalića. Prema njihovoj analizi, na dostupnim televizijskim snimkama bilo je "nemoguće utvrditi" je li hrvatski napadač uopće dotaknuo loptu. Ističu kako je norveški sudac Espen Eskas prilikom pregleda snimke vidio samo jedan kadar sa strane te se, prema njihovim tvrdnjama, oslonio na senzor ugrađen u loptu, koji je navodno registrirao Matanovićev dodir.

Portal posebno naglašava da se nakon poništenog pogotka pojavila i nova snimka iz stražnjeg kuta, na kojoj je, po njihovu mišljenju, još manje jasno da je Matanović ostvario kontakt s loptom. Zbog toga smatraju da nije postojao dovoljno čvrst dokaz za poništenje pogotka te zaključuju da je Hrvatska ostala bez prilike izboriti produžetke u jednoj od najkontroverznijih odluka dosadašnjeg Svjetskog prvenstva.