Španjolski filmski hit o djevojci koja sanja o životu u samostanu stigao u kina diljem Hrvatske

Nakon što je osvojio glavnu nagradu na 19. Festivalu mediteranskog filma Split, španjolski film „Nedjelje“ redateljice Alaude Ruiz de Azúe stigao je u hrvatska kina. Osim što je oduševio publiku i žiri u Splitu, film je jedan od najvećih ovogodišnjih uspjeha španjolske kinematografije. Dobitnik je pet nagrada Goya, uključujući one za najbolji film, scenarij, režiju i glumu dok je na Filmskom festivalu u San Sebastiánu osvojio Zlatnu školjku za najbolji film.

Film prati 17-godišnju Ainaru koja se nalazi na raskrižju života kada treba odlučiti koju sveučilišnu karijeru odabrati. Iako je to ono što njezina obitelj očekuje, Ainara osjeća da bi njezina budućnost mogla biti negdje drugdje. Dok njezini prijatelji proživljavaju radosti i previranja adolescencije, zaljubljuju se, izlaze i eksperimentiraju s novostečenim slobodama, Ainara duboko u sebi osjeća privlačnost prema kontemplativnom životu samostanske časne sestre. Izbor koji je pred njom neće biti lagan i narušit će ravnotežu u njezinoj obitelji.

Međunarodni žiri 19. FMFS-a dodijelio je glavnu nagradu filmu „Nedjelje“, uz obrazloženje kako je riječ o „iznimno suptilnom i emocionalno preciznom prikazu sukoba između osobne slobode i obiteljskih očekivanja, koji otvara univerzalna pitanja identiteta, pripadnosti i prava na vlastiti izbor“.

Zanimljivo je i da je Svjetska katolička udruga za komunikaciju, međunarodna mreža katoličkih novinara, filmskih kritičara, autora, producenata, televizijskih i radijskih djelatnika, dala svoju nagradu i preporuku za film uz obrazloženje "Film je nagrađen zbog iznimne umjetničke kvalitete, delikatne režije, antropološke dubine likova te izvrsnog korištenja audiovizualnog i pripovjednog izraza."

Posebno su istaknuli da film istražuje može li se vjera autentično živjeti unutar složenih obiteljskih i društvenih okolnosti. Prema njihovu obrazloženju, film pošteno i s poštovanjem prema različitim ljudskim iskustvima potiče razmišljanje i raspravu o vjeri i Katoličkoj crkvi.

Film možete pogledati u kinima diljem Hrvatske, a detalje o ulaznicama pronađite na poveznici.

Termini i lokacije prikazivanja filma:

2.8. Split, Ljetno kino Bačvice

1./2.8. Zagreb, Cinestar Branimir

2.8. Dubrovnik, Ljetno kino Slavica

3.8. Kino Mediteran Komiža

4.8. Kino Mediteran Jelsa

6.-9.8. Koprivnica, Kino Velebit

7.8. Zagreb, Ljetna pozornica Tuškanac

13. i 14.8. POU Rovinj

14.8. Šibenik, Tvrđava Barone

22.8. Rab, RAFF festival

25.8. Kino Mediteran Cavtat

25.8. Kino Mediteran Lastovo