Španjolska u ludoj utakmici srušila Englesku na Wembleyju, Kane promašio penal za 3:1

Španjolska je u dramatičnoj utakmici hrvatske skupine Lige nacija na Wembleyju pobijedila Englesku rezultatom 3:2. Domaćini su nakon prvog poluvremena imali vodstvo, ali su Španjolci u nastavku potpuno preokrenuli susret. Jedan od ključnih trenutaka bio je promašeni jedanaesterac Harryja Kanea.

Utakmica je počela idealno za goste. Već u drugoj minuti Lamine Yamal pogodio je za rano vodstvo Španjolske i utišao Wembley. Engleska se, međutim, vratila u završnici prvog poluvremena. Anthony Gordon izjednačio je u 36. minuti, a samo četiri minute kasnije Harry Kane pogodio je za potpuni preokret i vodstvo Engleske 2:1.

Kane propustio veliku priliku

Početkom drugog poluvremena Engleska je dobila priliku napraviti veliki korak prema pobjedi. Dosuđen je jedanaesterac, loptu je preuzeo Harry Kane, ali nije uspio pogoditi za potencijalnih 3:1. Kazna je stigla vrlo brzo. U 60. minuti Álex Baena izjednačio je na 2:2 i vratio Španjolsku u utakmicu, a potpuni preokret dogodio se u 74. minuti.

Oyarzabal za veliki preokret

Strijelac pobjedničkog pogotka bio je Mikel Oyarzabal, koji je pogodio za 3:2 i veliko slavlje španjolske reprezentacije na Wembleyju. Engleska do kraja nije pronašla put do izjednačenja pa je Španjolska nakon pravog nogometnog trilera odnijela sva tri boda iz Londona. Susret je tako ponudio čak pet pogodaka, dva preokreta i promašeni jedanaesterac koji će Englezi posebno pamtiti.