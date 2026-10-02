Španjolska ostala bez važne zvijezde: Zabio Hrvatskoj pa napustio reprezentaciju

Španjolski reprezentativac Nico Williams napustio je u četvrtak kamp reprezentacije zbog problema s lijevim bedrom. Krilni napadač tako neće biti na raspolaganju Španjolskoj za sljedeće dvije utakmice Lige nacija, uključujući gostovanje protiv Hrvatske u Splitu.

Williams se vratio u Athletic Bilbao, gdje će nastaviti s oporavkom. Propustit će subotnju utakmicu protiv Češke, kao i susret s Hrvatskom na Poljudu 6. listopada.

Tegobe osjetio nakon utakmice s Hrvatskom

"Osjetio je tegobe u lijevom bedru nakon utakmice protiv Hrvatske u Sevilli", priopćio je Španjolski nogometni savez.

Liječnici reprezentacije pratili su njegovo stanje tijekom slobodnog dana u srijedu, ali tegobe nisu nestale. Williams zbog toga u četvrtak nije trenirao s ostatkom momčadi.

Nakon dodatnog liječničkog pregleda donesena je odluka da napusti reprezentativni kamp i oporavak nastavi u svom klubu.

Hrvatskoj zabio u završnici

Williams je sudjelovao u uvjerljivoj pobjedi Španjolske 4:1 protiv Hrvatske na stadionu Ramon Sanchez-Pizjuan u Sevilli.

U igru je ušao u 68. minuti, a u 89. minuti postigao je posljednji pogodak na utakmici.

Williams je za španjolsku reprezentaciju dosad upisao 38 nastupa i postigao sedam pogodaka.

Neće igrati na Poljudu

Španjolska je nakon prva dva kola Lige nacija na vrhu skupine sa šest bodova. Engleska i Hrvatska imaju po tri boda, dok je Češka bez bodova.

Hrvatska i Španjolska ponovno će odmjeriti snage 6. listopada na Poljudu, ali gosti će u Split stići bez Williamsa, jednog od svojih najopasnijih krilnih igrača.