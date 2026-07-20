Španjolska je osvojila Svjetsko prvenstvo u nogometu 2026. godine. Aktualni europski prvaci svladali su aktualne svjetske prvake nakon produžetaka, a konačan rezultat utakmice bio je 1:0 za Španjolce.

Jedini pogodak na utakmici postignut je u drugom produžetku, u 106. minuti, a strijelac za pobjedu bio je Ferran Torres. Pogodak pogledajte OVDJE.

Španjolskoj je ovo drugi naslov svjetskog prvaka u povijesti.

Prvi je osvojila 2010. godine u Južnoafričkoj Republici, a sada su se drugi put okrunili najboljima na svijetu na Mundijalu u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

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