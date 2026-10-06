Španjolci ostali zatečeni prizorom u Splitu: "Pa on je njihov sin"

Španjolski nogometni savez izvijestio je na dan utakmice Hrvatska - Španjolska (prijenos uživo) da se Hrvati odnose prema španjolskom reprezentativcu Daniju Olmu kao prema "sinu koji je otišao u potrazi za boljom budućnošću".

"Hrvatska ponovno grli Danija Olma kao sina koji je otišao u potrazi za boljom budućnošću", naveo je savez u tekstu objavljenom na službenoj internetskoj stranici. Objavio je i video u kojem se vidi susret hrvatskih navijača s Olmom u zračnoj luci, gdje se fotografiraju s njim i traže potpise.

Katalonac je igrao u zagrebačkom Dinamu od 2014. do 2020. godine, kada je još bio dječak koji je tek počinjao pokazivati svoj talent u ovom sportu. Sada se s 28 godina vraća u Hrvatsku kao svjetski prvak i igrač Barcelone.

„To je kao moj dom, moj drugi dom, ako tako mogu reći. Prema svim Hrvatima osjećam posebnu privrženost. Ja se osjećam kao jedan od njih, a oni me doživljavaju kao svog sina jer su me gledali kako odrastam i postajem ono što sam danas", kaže Olmo u videu s travnjaka Poljuda.

"Prema meni su se jako dobro odnosili dok sam bio ovdje, ali i kada sam otišao", dodaje ofenzivni vezni nogometaš. Olmo objašnjava da mu igranje u Splitu, iako ne u Zagrebu gdje je proveo adolescenciju, budi vrlo lijepe uspomene, navodi Gol.hr.

Olmo donira za Vukovar

„Osjećam da im nešto dugujem zbog svega što su mi pružili i zbog svega što su učinili da se osjećam dobro“, kaže dok pozdravlja nogometaše i djelatnike na stadionu Poljud.

Ondje će od 20.45 sati igrati Hrvatska i Španjolska utakmicu četvrtog kola Lige nacija.

„Prvi put se vraćam u Hrvatsku i imam priliku ovdje igrati. Jedva čekam da utakmica počne“, objašnjava Olmo.

U videu je snimljen i njegov susret s novim klupskim suigračem Dominikom Livakovićem, s kojim je nekada dijelio svlačionicu u Dinamu.

"Lijepo je opet biti ovdje", rekao je Olmo na hrvatskom jeziku na kraju videa.

Hrvatski novinari su mu u ponedjeljak navečer zapljeskali na konferenciji za medije, kada je rekao da je financijski sudjelovao u humanitarnim projektima u Hrvatskoj.

Španjolska "desetka" možda bude srdačno pozdravljena i od strane ispunjenih tribina u Splitu, baš kao što je prije tjedan dana ovacijama bila pozdravljena hrvatska "desetka" Luka Modrić u Sevilli, nakon 13 godina provedenih u Real Madridu.