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Španjolci oduševili na Peristilu: U srcu Splita predstavili zanimljiv detalj

Privukli su pozornost
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Peristil je danas poslijepodne nakratko postao kulisa španjolske nogometne reprezentacije. Uoči večerašnjeg dvoboja Hrvatske i Španjolske na Poljudu, marketinški tim Španjolskog nogometnog saveza (RFEF) u središtu Dioklecijanove palače snimao je promotivni materijal za novi dres "La Roje".

Posebnu pozornost privlače dvije zlatne zvjezdice na dresu, simbol dvaju naslova svjetskog prvaka koje je osvojila Španjolska.

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Druga zvjezdica stigla ovog ljeta

Španjolci su drugi naslov svjetskih prvaka osvojili u srpnju ove godine na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. U finalu su nakon produžetaka svladali Argentinu 1:0, a pogodak odluke postigao je Ferran Torres u 106. minuti.

Tako je, 16 godina nakon prvog svjetskog naslova iz Južne Afrike 2010. godine, na španjolskom dresu osvanula i druga zvjezdica.

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Peristil u španjolskim bojama

Snimanje na Peristilu privuklo je pozornost turista, Splićana i španjolskih navijača. Vijorile su se španjolske zastave, čula se pjesma, a brojni prolaznici zastajali su kako bi pratili snimanje u jednom od najpoznatijih dijelova Splita.

Kadrove snimljene među gotovo dvije tisuće godina starim zidinama Dioklecijanove palače Španjolci će koristiti u promotivnom materijalu svoje reprezentacije.

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Hrvatska i aktualni svjetski prvak Španjolska večeras od 20:45 sati na Poljudu igraju susret četvrtog kola skupine A3 UEFA Lige nacija.

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