Španjolci oduševili na Peristilu: U srcu Splita predstavili zanimljiv detalj

Peristil je danas poslijepodne nakratko postao kulisa španjolske nogometne reprezentacije. Uoči večerašnjeg dvoboja Hrvatske i Španjolske na Poljudu, marketinški tim Španjolskog nogometnog saveza (RFEF) u središtu Dioklecijanove palače snimao je promotivni materijal za novi dres "La Roje".

Posebnu pozornost privlače dvije zlatne zvjezdice na dresu, simbol dvaju naslova svjetskog prvaka koje je osvojila Španjolska.

Druga zvjezdica stigla ovog ljeta

Španjolci su drugi naslov svjetskih prvaka osvojili u srpnju ove godine na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. U finalu su nakon produžetaka svladali Argentinu 1:0, a pogodak odluke postigao je Ferran Torres u 106. minuti.

Tako je, 16 godina nakon prvog svjetskog naslova iz Južne Afrike 2010. godine, na španjolskom dresu osvanula i druga zvjezdica.

Peristil u španjolskim bojama

Snimanje na Peristilu privuklo je pozornost turista, Splićana i španjolskih navijača. Vijorile su se španjolske zastave, čula se pjesma, a brojni prolaznici zastajali su kako bi pratili snimanje u jednom od najpoznatijih dijelova Splita.

Kadrove snimljene među gotovo dvije tisuće godina starim zidinama Dioklecijanove palače Španjolci će koristiti u promotivnom materijalu svoje reprezentacije.

Hrvatska i aktualni svjetski prvak Španjolska večeras od 20:45 sati na Poljudu igraju susret četvrtog kola skupine A3 UEFA Lige nacija.