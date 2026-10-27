Španjolac stigao na Poljud s velikim očekivanjima. Bivši kapetan Hajduka poručio: "Ogromno razočaranje"

Bivši kapetan Hajduka Hrvoje Vejić nije skrivao razočaranje nastupima Carlosa Martina, 24-godišnjeg napadača koji je ovog ljeta stigao na Poljud iz Atletico Madrida na posudbu s mogućnošću otkupa ugovora. U emisiji Studio SHNL na MAXSportu osvrnuo se na njegov učinak, ali i na odluke trenera Gonzala Garcije.

Martin je u utakmici protiv Istre 1961 na Drosini priliku dobio u 76. minuti, kada je zamijenio Abdoulieja Sanyanga Bambu. Međutim, ni ovoga puta, prema Vejićevu mišljenju, nije opravdao očekivanja.

„Martin je ušao s klupe. Opet ogromno razočaranje. Otkad je došao, nije pokazao ništa“, poručio je Vejić.

Bivši kapetan Bijelih smatra da je Garcia mogao drukčije iskoristiti španjolskog napadača, osobito s obzirom na njegovu primarnu poziciju.

„Bilo bi mi čak logičnije da ulazi umjesto Šege na špicu, pa da Šutalo igra desno. On je došao kao središnji napadač, ali rečeno je da može igrati sve tri pozicije u napadu“, objasnio je.

Vejić je dodao kako Martin, unatoč dosadašnjim neuvjerljivim nastupima, posjeduje određene kvalitete koje bi Hajduk mogao bolje iskoristiti.

„Ima energiju, znamo kako igra Atletico Madrid i kako je on naučen igrati. Zato sam očekivao takvu zamjenu jer je Šegi zaista trebalo dati odmora“, zaključio je Vejić.

Njegove kritike tako nisu bile usmjerene samo na Martinov doprinos otkako je stigao na Poljud, nego i na način na koji ga Garcia koristi u napadačkoj liniji Hajduka.