Spaljivao vreće od cementa pa izazvao požar u Zagori. Policija privela 54-godišnjaka

U Policijskoj postaji Drniš provedeno je kriminalističko istraživanje nad 54-godišnjim državljaninom Sjeverne Makedonije s reguliranim statusom u RH, osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni u četvrtak, 30. srpnja, u poslijepodnevnim satima u Sedramiću, nakon izvođenja građevinskih radova u dvorištu kuće, prilikom spaljivanja više papirnatih vreća od cementa izazvao požar, uslijed čega je došlo do nekontroliranog širenja požara u pravcu zaseoka Čavale, koji je zahvatio travu i nisko raslinje na površini od 100 x 100 metara.

Brzom intervencijom vatrogasaca spriječeno je daljnje širenje požara koji je u 19,36 sati potpuno ugašen od strane 9 djelatnika s 3 vozila JVP-a Drniš, DVD-a Drniš, DVD-a Unešić i jednog air traktora.

Nakon dovršenog istraživanja osumnjičeni 54-godišnjak predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.