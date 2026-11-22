U petak navečer, 20. studenoga, poznati splitski restoran Zrno Soli pretvorio se u mjesto susreta dalmatinske i talijanske gastronomske tradicije. Povod je bio Tjedan talijanske kuhinje u svijetu, međunarodna manifestacija koja promiče talijansku kulturu prehrane, njezine regionalne posebnosti i bogatu kulinarsku baštinu. Posebno značenje ovogodišnjem obilježavanju daje činjenica da je talijanska kuhinja krajem prošle godine službeno uvrštena na UNESCO-ov Reprezentativni popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva.

U organizaciji Hrvatsko-talijanske kulturne udruge Dante Alighieri Split, uz domaćinstvo restorana Zrno Soli, priređena je večera u četiri slijeda. U središtu gastronomske priče našla se tjestenina, jedan od najprepoznatljivijih simbola talijanske kuhinje, ali i mediteranski okusi koji povezuju talijansku i dalmatinsku obalu. Bila je to prilika da se kroz gastronomiju još jednom istaknu povijesne i kulturne veze Splita i Italije.

Talijanska kuhinja nije samo pizza i pasta

Predsjednica Hrvatsko-talijanske kulturne udruge Dante Alighieri Split, Ivana Franceschi, istaknula je kako se Tjedan talijanske kuhinje tradicionalno obilježava u studenome, a ove godine ima posebno značenje zbog velikog međunarodnog priznanja koje je talijanska gastronomija dobila od UNESCO-a.

„Svake godine u studenome organizira se Tjedan talijanske kuhinje u svijetu, tijekom kojega se promovira bogatstvo talijanske gastronomske tradicije. Ono što je posebno važno jest činjenica da na UNESCO-ov popis nije uvrštena samo talijanska tjestenina ili pizza, nego talijanska kuhinja u cjelini. To se dogodilo 2025. godine i za nas je to iznimno važan događaj”, kazala je Franceschi.

Splitska udruga Dante Alighieri, koja već desetljećima promiče talijanski jezik i kulturu, ovom je večerom željela pridonijeti obilježavanju manifestacije koja se održava diljem svijeta. Prema riječima predsjednice, suradnja s restoranom Zrno Soli bila je prirodan izbor jer se njegova gastronomska filozofija temelji na mediteranskoj kuhinji.

„Naša splitska udruga ovim malim, ali vrijednim događajem želi promovirati talijansku kuhinju. Drago nam je što nas je Zrno Soli ugostilo u prekrasnom ambijentu i što smo uspjeli povezati našu manifestaciju s restoranom koji njeguje mediteransku gastronomiju”, poručila je Franceschi.

Dvije obale istog mora i jedna velika gastronomska priča

Iz restorana Zrno Soli ističu kako im je bilo posebno zadovoljstvo ugostiti članove i prijatelje udruge Dante Alighieri. Osim potpore talijanskoj kulturnoj zajednici u Splitu, ovaj događaj doživljavaju kao nastavak vlastite gastronomske filozofije koja se temelji na poštovanju mediteranske tradicije, lokalnih namirnica i kulturnih veza između dviju jadranskih obala.

„Uvijek nam je veliko zadovoljstvo ugostiti društvo Dante Alighieri, ne samo zato što podržavamo udruge povezane s talijanskom kulturom i Talijanima koji žive u Splitu i šire, nego i zato što je to logičan nastavak našeg poštovanja prema talijanskoj kulturi, a posebno kuhinji. Već dugi niz godina njegujemo mediteransku gastronomiju, koja je također prepoznata kao UNESCO-ova nematerijalna kulturna baština”, istaknula je predstavnica restorana.

Posebno je naglašena povezanost dalmatinske i talijanske kuhinje. Od različitih vrsta tjestenine do ribe i plodova mora, dvije obale Jadrana dijele brojne namirnice, načine pripreme i običaje vezane uz zajednički stol. Upravo je ta povezanost bila jedna od glavnih ideja večeri, tijekom koje je restoran želio predstaviti talijansku gastronomiju kroz mediteranski pristup koji njeguje u svakodnevnom radu.

„Naša jela na neki način odražavaju drugu obalu istoga mora. Vrlo su slična talijanskim jelima, od tjestenine do ribe i raznih plodova mora. Zato nam je zaista čast što smo imali priliku ugostiti udrugu Dante Alighieri i na ovaj način obilježiti priznanje talijanskoj kuhinji”, poručili su iz Zrna Soli.

Večera u četiri slijeda i inspiracija talijanskim regijama

Posebno osmišljena večera u četiri slijeda bila je posvećena talijanskoj kulinarskoj tradiciji, uz naglasak na tjesteninu i okuse Mediterana. Iz restorana su istaknuli kako su inspiraciju pronašli i u gastronomiji talijanskih regija s druge strane Jadrana, među kojima se posebno spominje Abruzzo, regija čija je kulinarska tradicija snažno povezana s prirodom, lokalnim namirnicama i jednostavnim načinima pripreme hrane.

Zrno Soli već se godinama nalazi u Michelinovu gastronomskom vodiču, koji posebno ističe njegovu ponudu ribe, morskih specijaliteta i kreativnih mediteranskih jela. No iz restorana naglašavaju kako su im, uz međunarodna priznanja i nastupe na različitim gastronomskim događanjima, jednako važni susreti s lokalnom zajednicom i kulturnim udrugama koje djeluju u Splitu.

„Iako smo već dugi niz godina počašćeni Michelinovom preporukom i gostovali smo na mnogim mjestima, ovakva mala, ali iznimno vrijedna druženja čine nas dijelom zajednice, ne samo Splita nego i cijele Dalmacije”, istaknula je predstavnica restorana, dodajući kako će i ubuduće rado podržavati slične kulturne i društvene inicijative.

UNESCO je 2025. godine priznao talijansku kuhinju kao kulturnu baštinu čovječanstva

Talijanska kuhinja službeno je 10. prosinca 2025. godine uvrštena na UNESCO-ov Reprezentativni popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Priznanje se ne odnosi na pojedinačno jelo, recept ili proizvod, nego na cjelokupnu kulinarsku tradiciju, uključujući pripremu hrane, prenošenje znanja među generacijama, poštovanje namirnica, održivost i društvenu važnost zajedničkih obroka.

Upravo je to središnja poruka ovogodišnjeg, 11. Tjedna talijanske kuhinje u svijetu, koji se održava pod geslom „Talijanska kuhinja kao UNESCO-ova baština: teritoriji i lanci izvrsnosti”. Manifestacija stavlja naglasak na povezanost hrane s prostorom iz kojega potječe, lokalnim proizvođačima, tradicijom i identitetom zajednica. Talijanska gastronomija pritom se predstavlja ne samo kao važan dio nacionalne kulture nego i kao način povezivanja ljudi diljem svijeta.

Splitska večer u Zrnu Soli pokazala je kako se ta ideja može prenijeti i na drugu obalu Jadrana. Split i Italiju stoljećima povezuju more, trgovina, kultura i gastronomija, a zajednički stol ostaje jedan od najjednostavnijih načina da se te veze sačuvaju. Uz tjesteninu, mediteranske specijalitete i druženje, Tjedan talijanske kuhinje u Splitu dobio je i svoju posebnu, dalmatinsku notu.