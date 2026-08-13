Šotiček otkrio je li zadovoljan svojim nastupima

Hajduk je danas s početkom od 21 sat igrao protiv Žalgirisa na Poljudu uzvratnu utakmicu 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu, a slavili su Splićani uvjerljivom pobjedom od 4:0. Bijeli će igrati protiv poljskog Rakówa u play-offu Konferencijske lige.

Na novinarska je pitanja nakon susreta odgovarao krilni napadač Hajduka Marin Šotiček.

Kako komentirate utakmicu?

Znali smo da neće biti lagano, imali smo malih problema, kasnije je sve sjelo na svoje i pobijedili smo.

Velika je razlika u kvaliteti, prvi je gol usmjerio utakmicu?

Da, tada se utakmica otvorila i sve je krenulo.

Koliko Vam je bila važna pobjeda nakon Istre?

Sigurno da je i za samopouzdanje i za sljedeću utakmicu koju moramo dobiti u Gorici?

Možete li ovo ponoviti u HNL-u i protiv Rakowa?

Da, ali sada je fokus na Gorici, a ako to, nadam se dobijemo, fokus je na Rakowu.

Jeste il zadovoljni svojim mjestom u prvih 11?

Jesam, ali uvijek može bolje, moram dati uvijek više.

Riječ-dvije o Gorici?

Teško gostovanje, ali mislim da dolazimo tamo kao favoriti i da ćemo pokazati tko smo.

Može li Hajduk ući u grupu? Rakow je teži protivnik od Žalgirisa...

Naravno da može, bit će teške utakmice, ali moramo dobro ući u utakmice.

Što je glavni razlog oscilacija kući i u Europi te u HNL-u i Europi?

Imamo puno gostovanja i putovanja, to nije opravdanje i mislim da će sada sve krenuti na bolje.

Protiv Žalgirisa se odigrali dobro poluvrijeme. Sigurno biste to željeli ponoviti?

Naravno, uvijek ću davati sve od sebe kako bih mogao pomoći ekipi.

Kako ste se naviknuli na Split i atmosferu?

Atmosfera je jako lijepa i odlična, mislim da je najbolja u Hrvatskoj, publika je strašna.