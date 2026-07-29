Šotiček obukao bijeli dres: "Dat ću sve od sebe da Hajduk pobjeđuje"

HNK Hajduk i FC Basel 1893 postigli su dogovor o posudbi do kraja sezone s opcijom otkupa ugovora 21-godišnjeg krilnog napadača Marina Šotičeka. Marin je danas potpisao ugovor s Bijelima te će nositi dres s brojem 23.

Rođen je 18. rujna 2004. godine u Novom Mestu u Sloveniji, a prve nogometne korake napravio je u nogometnim školama Zrinskog iz Ozlja i Vinogradara iz Mladine prije nego što je 2016. godine prešao u akademiju zagrebačke Lokomotive.

S 18 godina postao je standardni član seniorske momčadi Lokomotive za koju je odigrao 46 utakmica i pri tom postigao 9 golova uz jednu asistenciju. U ljeto 2024. godine ostvario je transfer u Basel, a za švicarskog prvoligaša u posljednje dvije sezone odigrao je 69 utakmica te postigao 7 golova uz 4 asistencije. Standardno nastupa za U-21 reprezentaciju Hrvatske za koju je odigrao 20 utakmica s učinkom od 3 pogotka.

- Zadovoljstvo nam je što se Marin odlučio priključiti Hajduku. Jačanje krilnih pozicija bio je jedan od naših prioriteta u ovom prijelaznom roku, a vjerujemo da je Marin profil igrača kakvog tražimo. Eksplozivan je, snažan i jako dobar u situacijama "jedan na jedan". Posjeduje brzinu s kojom lako može napadati prostore iza obrambene linije, svojoj momčadi daje napadački doprinos kroz pressing, ali također sudjeluje u obrambenim zadaćama. Iako je još uvijek vrlo mlad, već je stekao vrijedno iskustvo igrajući za Lokomotivu i Basel, dok njegov status u hrvatskoj U-21 reprezentaciji dokazuje trenutnu kvalitetu, ali i budući potencijal. Uvjereni smo da se njegove karakteristike uklapaju u naš stil igre te da će obogatiti konkurenciju i donijeti kvalitetu našoj napadačkoj liniji. Želimo mu dobrodošlicu u Hajduk i veselimo se što ćemo biti potpora njegovom razvoju - istaknuo je ovom prilikom sportski direktor Robert Graf.

- Dojmovi su fantastični, jedva čekam upoznati ekipu i čim prije krenuti s radom. Pratim našu ligu, jako mi se sviđa nogomet trenera Garcije, mislim da se mogu lako uklopiti u njegove zamisli. Također, poznajem puno igrača s kojima igram u mlađim uzrastima, siguran sam da će mi oni pomoći da idem putem kojim trebam ići. Želim svaku utakmicu dati sve od sebe, radit maksimalno da ekipa pobjeđuje, a radom i trudom će sve doći na svoje - kazao je Šotiček nakon potpisa ugovora.