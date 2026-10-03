Šoping groznica stiže u Imotski: U ponedjeljak se otvara Best Price, outlet koji je već osvojio kupce u Kaštelima i Makarskoj

Nakon uspješnih poslovnica u Kaštelima i Makarskoj, Best Price u ponedjeljak, 5. listopada, otvara trgovinu u Imotskom. Outlet koji je među dalmatinskim kupcima postao prepoznatljiv po širokom izboru i uvjerljivo najnižim cijenama na tržištu svoj će koncept uskoro približiti i stanovnicima Imotskog i okolice.

Nova trgovina nalazit će se u Ulici Brune Bušića 25. Na gotovo 400 četvornih metara kupce će dočekati više od dvije tisuće proizvoda iz različitih kategorija, a otvorenjem poslovnice bit će stvoreno za početak oko pet novih radnih mjesta.

U Best Priceu moći će se obaviti velik dio svakodnevne kupnje: od hrane, slatkiša te bezalkoholnih i alkoholnih pića do sredstava za čišćenje, kućanskih potrepština, tekstila i proizvoda za dom. Važan dio asortimana činit će tehnika, uključujući televizore i male kućanske uređaje. Ponuda će se redovito nadopunjavati novim artiklima, kao što je već slučaj u trgovinama u Kaštelima i Makarskoj.

Već na otvorenju kupce će dočekati i konkretni primjeri povoljnih cijena: televizori od 169 eura te Coca-Cola u limenci od 0.65 centi. Uz njih će moći pronaći širok izbor pića, slatkiša, prehrambenih proizvoda i potrepština za kućanstvo.

„U Kaštelima i Makarskoj vidjeli smo koliko kupcima znači kada na jednom mjestu mogu pronaći velik izbor proizvoda po povoljnim cijenama. U Imotski donosimo isti koncept: više od dvije tisuće artikala, ponudu koju ćemo stalno obnavljati i cijene zbog kojih se isplati svratiti. Drago nam je i što ćemo otvorenjem trgovine stvoriti pet novih radnih mjesta“, poručuju iz Best Pricea.

Otvorenje u Imotskom dio je strateškog širenja Best Pricea. Nakon Kaštela i Makarske, outlet nastavlja graditi mrežu trgovina u Dalmaciji. U planu su nova otvaranja u Splitu, Zadru, Šibeniku i Dubrovniku, a Best Price poslovanje namjerava proširiti i na Zagreb.

Od ponedjeljka će tako i kupci u Imotskom imati novu adresu za svakodnevnu kupnju, povoljne cijene i otkrivanje novih proizvoda pri svakom posjetu.