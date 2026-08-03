Sopić pred Dinamo doveo bivšeg hajdukovca: Kalik potpisao za litavskog prvaka

Litavski prvak Kauno Žalgiris doveo je veliko pojačanje neposredno uoči utakmice protiv zagrebačkog Dinama u trećem pretkolu Lige prvaka. Novi član momčadi koju vodi hrvatski trener Željko Sopić postao je bivši veznjak Hajduka Anthony Kalik. "Uoči trećeg pretkola i utakmice s Dinamom, momčadi Kauna pridružio se dugogodišnji igrač Hajduka i kandidat za australsku reprezentaciju Anthony Kalik", objavio je litavski klub predstavljajući svoje novo pojačanje.

Sopić slaže hrvatsku koloniju u Litvi

Kauno Žalgiris od lipnja vodi Željko Sopić, nekadašnji trener Dinama, Gorice, Rijeke i Osijeka. Hrvatski stručnjak sada je dobio igrača koji izvrsno poznaje hrvatski nogomet, a zanimljivo je da bi Kalik svoj debi za novi klub mogao upisati upravo protiv Dinama.

Tko je Anthony Kalik?

Anthony Kalik je 28-godišnji veznjak rođen u Australiji, hrvatskih korijena. Njegov otac potječe iz Blata, a majka iz Vele Luke na Korčuli. Nogometne početke imao je u Manly Unitedu, nakon čega je prošao australske nogometne institute NSWIS i AIS. Prvi profesionalni ugovor potpisao je s Central Coast Marinersima sa samo 15 godina i osam mjeseci, čime je tada postao najmlađi profesionalni nogometaš u Australiji. U Hajduk je prvi put stigao početkom 2016. godine, najprije na posudbu, nakon čega je splitski klub otkupio njegov ugovor.

Tijekom prvog boravka na Poljudu igrao je i za drugu momčad Hajduka, a iskustvo je skupljao na posudbama u australskom Sydney FC-u i Rudešu. Godine 2020. prešao je u Goricu, za koju je u dvije sezone odigrao više od 60 prvenstvenih utakmica i postigao 11 pogodaka. Na Poljud se vratio u kolovozu 2022. godine, upravo iz Gorice, te je s Hajdukom tada potpisao ugovor do ljeta 2026. godine. U dva mandata za Bijele je ukupno upisao 129 službenih nastupa, postigao osam pogodaka i dodao sedam asistencija. Hajduk je napustio nakon isteka ugovora.

Prva utakmica Dinama i Kauno Žalgirisa igra se u utorak na Maksimiru, dok je uzvrat na rasporedu 11. kolovoza u Litvi.