Šoltanska hit-komedija stiže u Dugopolje: Saznajte "Di s babon" i što se dogodilo sa svekrvom

Amatersko kazalište Sulet s otoka Šolte gostuje u Dugopolju, gdje izvodi predstavu Di s babon ovu srijedu, 29. srpnja, u 21 h. Ova komedija osvojila je simpatije publike, a ponijela je i nagradu na ovogodišnjoj 66. Smotri kazališnih amatera Splitsko-dalmatinske županije za najbolju adaptaciju i prilagodbu teksta.

Radnja se odvija između nevjeste i svekrve, koje se 'baš i ne slažu', dok je sin između 'dvije vatre' u želji da ugodi ženi i majci. Luce nevjesta odlučila je otići u Austriju na skijanje sa svojim mužem Franom, no u silnom planiranju ostaje problem – 'di s babon' odnosno svekrvom. Teško pokretnu ženu odluče ostaviti kod susjeda Mikija, koji je voljan pomoći. No, svekrva ima drugačije planove od ostajanja doma, a jedna situacija u kojoj dolazi do miješanja vrećica s putovnicama i hotelskom rezervacijom s vrećicama za smeće preokrenut će radnju.

Komedija ima nekoliko komičnih situacija i obrata te duhovitih dijaloga i verbalnih sukoba, posebno između nevjeste i svekrve te smušenog susjeda.

Autorica teksta je Kristina Vukšić, a redateljica Mirjana Stanić. U predstavi igraju: Dušica Novaković, Teo Tomić, Miodrag Tarašić, Anka Mateljan i Ljubica Crnica.

Ovaj događaj u organizaciji je KUD-a Pleter Dugopolje, Saveza KUD-ova SDŽ i Narodne knjižnice u Dugopolju, a pod pokroviteljstvom Općine Dugopolje i TZO Dugopolje.

Što je bilo s 'babon' i jesu li nevjesta Luce i muž Frane otišli na zimski odmor, doznajte u srijedu, 29.07.2026. u Domu kulture Dugopolje u 21 h. Ulaz slobodan.