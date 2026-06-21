Šoltani mogu biti ponosni, njihovo vino postaje nadaleko poznati otočki brend. Feštalo se dugo u noć uz Jasnu Zlokić

Šolta je u subotu disala u ritmu vina, tradicije i dobre glazbe. U organizaciji Turističke zajednice Općine Šolta, održan je Med&Terra Šolta – Festival vina, događaj koji je u jednom danu spojio stručni masterclass, priču o budućnosti šoltanskog vinarstva, vrhunsku gastronomiju i večernji program u kojem su uživali brojni posjetitelji.

Program je bio podijeljen u dva dijela: popodnevni stručni dio u Domu kulture u Grohotama i večernji program u Đardinu, gdje se uz vino, delicije, cooking class i koncert legendarne Jasne Zlokić slavilo dugo u noć.

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Dobričić kao šoltanski adut

Popodnevni masterclass bio je posvećen sljubljivanju šoltanskih vina s jelima, ali i ozbiljnoj priči o sorti koja za Šoltu ima posebno značenje – dobričiću. O njegovoj genetskoj važnosti govorio je dr. sc. Goran Zdunić, znanstvenik iz splitskog Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša, jedan od najistaknutijih hrvatskih stručnjaka za genetiku vinove loze.

Prisjetio se prvog uzorka dobričića prije dvadesetak godina i riječi Dobroslava Elezovića, barda šoltanskog maslinarstva i vinarstva: “Poslali smo ga kao seljaka, a vratio se na otok kao gospodin.” Već tada je, kako je istaknuto, bilo jasno da se radi o potentnoj sorti, bogatoj okusom i sposobnoj dati različite tipove vina.

Genetska istraživanja kasnije su nedvojbeno potvrdila da je plavac mali potomak dobričića i crljenka, čime je šoltanska sorta dodatno dobila na važnosti u mozaiku dalmatinske vinske baštine.

Kaštelanac: “Na Šoltanima je velika odgovornost”

O povijesti dobričića govorio je i lokalni vinar i maslinar Vicko Kaštelanac, naglasivši da je sorta na otoku prisutna stoljećima. Podsjetio je da su još u 19. stoljeću postojali rasadnici, a zanimljiv je i podatak da je dobričić na Šolti nakon Prvog svjetskog rata bio zastupljen s oko 95 posto.

Govoreći o sadašnjosti i budućnosti, Kaštelanac je istaknuo da se, zbog klimatskih promjena, dobričić sve bolje snalazi i u polju, iako krš i dalje ima svoje posebnosti. Posebno je naglasio da ova sorta oduševljava bojom, bogatstvom tanina i potencijalom za odležavanje.

“Na Šoltanima je ogromna odgovornost da održe ovu sortu”, jedna je od poruka koja se posebno izdvojila.

Gugić: Vinari su jamac održivosti ove priče

Na važnost šireg konteksta šoltanskog vinogradarstva osvrnuo se irof. dr.sc. Josip Gugić.. Josip Gugić s Agromediteranskog fakulteta, naglasivši iskorak koji su šoltanski poljoprivrednici i vinari napravili u svakom smislu, uključujući i onaj marketinški.

“Šoltanski vinogradari su jamac ekonomske i ekološke održivosti ove priče, tim više jer je proces revitalizacije i brendiranja dugačak i zahtjevan. Rezultati su danas i vidljivi i mjerljivi”, poručio je Gugić.

Pritom je istaknuto i da bi u poljoprivredu trebalo uključiti više mladih ljudi, jer upravo na njima ostaje nastavak priče o dobričiću, šoltanskim vinima i očuvanju autentičnog otočnog identiteta.

Podrška načelnika vinarima

Sudionicima se obratio i načelnik Općine Šolta Nikola Cecić-Karuzić, koji je svima poželio ugodan boravak na otoku, a vinarima uputio riječi potpore. Posebno im je sugerirao da se organiziraju u krovnu udrugu na otoku, jer bi im takav oblik zajedničkog djelovanja olakšao nastupe, projekte i prijave na fondove.

U raspravi je istaknuto i da su šoltanski poljoprivrednici i vinari napravili veliki iskorak, ne samo u proizvodnji, nego i u marketingu. Naglašeno je da su upravo vinogradari jamac ekonomske i ekološke održivosti ove priče, iako je proces revitalizacije i brendiranja dug i zahtjevan. Zaključak je bio jasan: rezultati su danas vidljivi i mjerljivi, ali bi u poljoprivredi svakako trebalo biti više mladih ljudi.

ŠKMER opet na visini zadatka

Za gastronomski dio pobrinuli su se članovi ŠKMER-a, koji su još jednom pokazali zašto ih se rado zove kada treba spojiti vino i tanjur. Na masterclassu su sljubljena šoltanska vina i pažljivo osmišljeni slijedovi, a kušalo se čak sedam vina: maraština Kaštelanac 2025., pošip Marinac 2025., rose Balić 2025., dobričić Kaštelanac 2023., dobričić Marinac 2022., fetivi Markus 2020. i dobričić Burica 2016.

Uz njih su poslužena jela poput carpaccia od bijele ribe, tartara od tune, crnog rižota od sipe, goveđih obraza s domaćim njokima te čokoladnog deserta s maslinovim uljem i cvijetom soli. Ukratko, nije se samo učilo – ozbiljno se i uživalo.

Večer za pamćenje u Dardinu

Večernji dio programa preselio se u Dardin u Grohotama, gdje se okupio velik broj posjetitelja. Šoltanski vinari predstavili su svoja vina, posjetitelji su mogli kušati gastro delicije, među kojima su se posebno istaknuli domaći pršuti, sirevi, soparnik i nova jela koja su pripremili ŠKMER-ovci, uključujući i janjetinu s bižima.

Posebnu pažnju privukao je i uživo cooking class, tijekom kojeg su se pripremala tradicionalna jela, među njima sipa s bobom i autohtonim dobričićem, dalmatinska janjetina s bižima i pošipom te domaća tjestenina s pancetom, sezonskim povrćem i šoltanskim vinom.

A onda – pjesma.

Na pozornicu je izašla Jasna Zlokić, a Dardin je vrlo brzo postao veliki zbor na otvorenom. Publika je pjevala cijelu večer, a hitovi poput “Ja sam ti jedini drug” nastavili su se pjevati i nakon koncerta. Onako kako to na otoku i treba biti: malo vina, puno emocije i pjesma koja ne završava kad završi službeni program.

Šolta pokazala što ima

Med&Terra Šolta još je jednom pokazala da otok ima snažnu vinsku priču, autentične sorte, vrijedne vinare i sve bolju gastronomsku ponudu. Kada se tome dodaju znanstvena potvrda, lokalna podrška, dobra organizacija i večer u kojoj publika pjeva iz sveg glasa, dobije se festival koji ima i sadržaj i dušu.