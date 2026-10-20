Šolta osvojila svijet! Film o ljepotama i tradiciji dalmatinskog otoka niže međunarodne nagrade

Promotivni film "Echoes of Šolta" osvojio je niz domaćih i međunarodnih priznanja, potvrdivši da priča o šoltanskoj tradiciji, ljudima, prirodnim ljepotama i gastronomiji privlači pozornost i izvan granica Hrvatske. Film kroz emotivnu priču i upečatljive kadrove predstavlja autentičan život otoka, njegovu bogatu kulturnu baštinu i običaje koji se prenose generacijama. Za razliku od klasičnih turističkih promotivnih filmova, "Echoes of Šolta" gledateljima nastoji približiti otok kroz svakodnevni život njegovih stanovnika, zajedništvo i tradiciju. Posebna pozornost posvećena je prirodi, povijesti i gastronomiji, koji zajedno oblikuju prepoznatljiv identitet Šolte.

Šoltanska tradicija i običaji u središtu filmske priče

Važan dio filma posvećen je ljudima koji čuvaju otočnu kulturnu baštinu. U njemu sudjeluju KUD Šolta i Klapa Čuvite, čijim se izvedbama dočarava bogatstvo tradicijske kulture. Posebnu atmosferu donosi i Šoltanski glazbeni zbor Olinta, koji kroz scenu prolaska selom prikazuje međugeneracijsku povezanost i važnost očuvanja običaja. Film pritom ne zaboravlja ni ono po čemu je Šolta nadaleko poznata – svoje izvorne proizvode.

Dobričić, maslinovo ulje i med od ružmarina

Šoltanska gastronomija zauzima značajno mjesto u filmskoj priči. Gledateljima se predstavljaju autohtona sorta vina Dobričić, šoltansko maslinovo ulje te med od samoniklog ružmarina. Riječ je o proizvodima koji su važan dio otočnog identiteta i svjedoče o dugoj tradiciji poljoprivrede, povezanosti stanovništva s prirodom i očuvanju lokalne proizvodnje.

Priča inspirirana ženom iz otočne prošlosti

Posebnost filma je njegov storytelling koncept, razvijen uz suradnju s projektom Dalmacija storytelling destinacija.

Inspiracija za filmsku priču proizašla je iz lika žene iz otočne prošlosti, koji je osmislila Sandra Marie Vrandečić, poznata kao Sandra The Island Storyteller. Takav pristup omogućio je da se povijest i baština Šolte predstave kroz emotivnu priču, a ne samo kroz klasičan turistički prikaz.

Za scenarij i koncept zaslužan je redatelj Danijel Bolić, dok je film realiziran uz suradnju i podršku Turističke zajednice Općine Šolta. Direktorica Turističke zajednice Maja Radman sudjelovala je u osmišljavanju i razradi priče te pripremama za realizaciju projekta, s ciljem vjerodostojnog predstavljanja otoka i njegova identiteta.

Nagrade stigle iz Los Angelesa, Afrike, Zagreba i Krka

Kvalitetu filmskog projekta prepoznali su i domaći te međunarodni festivali. Na natjecanju International Awards Los Angeles film je osvojio priznanje Silver Tourism Service, dok je na afričkom festivalu ITFFA nagrađen srebrnom nagradom u kategoriji Tourism Destination Region.

Posebno uspješan bio je nastup na 4. Festivalu turističkog i etno filma na Krku, gdje je "Echoes of Šolta" osvojio čak tri priznanja – drugo mjesto (Zlatni otok), prvo mjesto festivala za turistički film te nagradu za najbolji film prema izboru učenika. U Zagrebu je film također ostvario zapažen rezultat, osvojivši prva mjesta u kategorijama Croatian Tourism Film 2026 (Tourism Services) i Tourism Service 2026 na Zagreb Tour Film Festivalu.

Uspjeh iza kojeg stoji cijela otočna zajednica

Iza nagrađivanog projekta stoji suradnja filmskog tima, Turističke zajednice Općine Šolta i lokalnog stanovništva. Brojni otočani sudjelovali su u realizaciji, ustupili lokacije i pomogli da se Šolta predstavi na autentičan način.

Projekt je sufinancirala Splitsko-dalmatinska županija. Niz osvojenih priznanja predstavlja značajan uspjeh za turističku promociju otoka, ali i dodatnu priliku da se Šolta međunarodnoj publici predstavi kao destinacija bogate povijesti, očuvane prirode, prepoznatljivih okusa i živih tradicija. "Echoes of Šolta" tako pokazuje da se snažna turistička priča ne mora temeljiti isključivo na atraktivnim krajolicima, nego i na ljudima, običajima i nasljeđu koje otoku daje njegov poseban karakter.