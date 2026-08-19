Close Menu

Šolta od danas u znaku kulture, folklora i dobre spize: Stižu međunarodni folkloraši, Ljuta Kuća i Gustafi

Od Dana Eugena Buktenice do međunarodnog folklora i Street Food Festivala – Šoltu u idućih nekoliko dana očekuje bogat program. Posjetitelji će uz glazbu i zabavu na Maslinici moći i degustirati raznoliku street food ponudu.
solta

Šolta od danas ulazi u nekoliko dana ispunjenih kulturom, tradicijom, glazbom i gastronomijom. Program počinje već danas, 19. kolovoza, otvaranjem Dana Eugena Buktenice, a u danima koji slijede na otok stižu i sudionici međunarodnog folklornog festivala te Street Food Festival na rivi u Maslinici.

Danas otvaranje Dana Eugena Buktenice

Program Dana Eugena Buktenice počinje danas, u srijedu 19. kolovoza, u 20:30 sati, otvaranjem izložbe „Dopala nas Šolta“.

Izložba ostaje otvorena do 31. kolovoza, svakoga dana od 8 do 12 te od 18 do 21 sat.

Program se nastavlja u četvrtak, 20. kolovoza. U 8:45 sati predviđeno je sjećanje na Eugena Buktenicu i polaganje cvijeća na grob, dok će se od 9 do 11 sati u Galeriji Buktenica & Buktenica održati likovna radionica za djecu.

Međunarodni folklor stiže na Šoltu

U četvrtak će Šolta biti i jedna od postaja 5. International Folklore Festivala Split 2026.

Nastup na Šolti zakazan je za 20. kolovoza u 20:30 sati, a otočani i njihovi gosti imat će priliku uživati u programu međunarodnih folklornih skupina i tradiciji predstavljenoj kroz ples, glazbu i raskošne narodne nošnje.

Festival se održava od 18. do 22. kolovoza, uz programe u Splitu, Šolti, Trogiru i Solinu.

folklor

Maslinica postaje mjesto dobre spize i glazbe

Vikend donosi i Street Food Festival na rivi u Maslinici.

U petak, 21. kolovoza, od 21:30 sati atmosferu će zagrijati bend Ljuta Kuća, dok u subotu, 22. kolovoza, u istom terminu na pozornicu stižu Gustafi.

ljuta-kuca

gustafi

Uz večernje koncerte, posjetitelji će tijekom Street Food Festivala moći degustirati raznoliku street food ponudu, pa će Maslinica dva dana spojiti dobru hranu, glazbu i ljetnu atmosferu uz more.

Organizator Street Food Festivala je Turistička zajednica Općine Šolta.

street-food

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
1
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0