Šolta od danas u znaku kulture, folklora i dobre spize: Stižu međunarodni folkloraši, Ljuta Kuća i Gustafi

Šolta od danas ulazi u nekoliko dana ispunjenih kulturom, tradicijom, glazbom i gastronomijom. Program počinje već danas, 19. kolovoza, otvaranjem Dana Eugena Buktenice, a u danima koji slijede na otok stižu i sudionici međunarodnog folklornog festivala te Street Food Festival na rivi u Maslinici.

Danas otvaranje Dana Eugena Buktenice

Program Dana Eugena Buktenice počinje danas, u srijedu 19. kolovoza, u 20:30 sati, otvaranjem izložbe „Dopala nas Šolta“.

Izložba ostaje otvorena do 31. kolovoza, svakoga dana od 8 do 12 te od 18 do 21 sat.

Program se nastavlja u četvrtak, 20. kolovoza. U 8:45 sati predviđeno je sjećanje na Eugena Buktenicu i polaganje cvijeća na grob, dok će se od 9 do 11 sati u Galeriji Buktenica & Buktenica održati likovna radionica za djecu.

Međunarodni folklor stiže na Šoltu

U četvrtak će Šolta biti i jedna od postaja 5. International Folklore Festivala Split 2026.

Nastup na Šolti zakazan je za 20. kolovoza u 20:30 sati, a otočani i njihovi gosti imat će priliku uživati u programu međunarodnih folklornih skupina i tradiciji predstavljenoj kroz ples, glazbu i raskošne narodne nošnje.

Festival se održava od 18. do 22. kolovoza, uz programe u Splitu, Šolti, Trogiru i Solinu.

Maslinica postaje mjesto dobre spize i glazbe

Vikend donosi i Street Food Festival na rivi u Maslinici.

U petak, 21. kolovoza, od 21:30 sati atmosferu će zagrijati bend Ljuta Kuća, dok u subotu, 22. kolovoza, u istom terminu na pozornicu stižu Gustafi.

Uz večernje koncerte, posjetitelji će tijekom Street Food Festivala moći degustirati raznoliku street food ponudu, pa će Maslinica dva dana spojiti dobru hranu, glazbu i ljetnu atmosferu uz more.

Organizator Street Food Festivala je Turistička zajednica Općine Šolta.