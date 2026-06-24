Solinski gradonačelnik Ninčević na proslavi blagdana sv. Ivana Krstitelja u Mravincima

Brojni mještani Mravinaca i njihovi gosti i ove su godine svečano proslavili blagdan sv. Ivana Krstitelja, zaštitnika mjesta. Proslavi se pridružio i gradonačelnik Grada Solina Dalibor Ninčević, koji je sudjelovao u misnom slavlju i procesiji.

Svečanu svetu misu s procesijom predvodio je pater Ivan Ike Mandurić. U nadahnutoj propovijedi istaknuo je važnu ulogu sv. Ivana Krstitelja u životu Crkve i vjernika, naglasivši njegovu posebnu duhovnu veličinu kao "najvećega među ljudima rođenog od žene".

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Čestitka mještanima i slavljenicima

Gradonačelnik Ninčević uputio je čestitku svim Mravinčanima i Mravinkama povodom blagdana njihova nebeskog zaštitnika. "Svim Mravinčanima i Mravinkama čestitam blagdan sv. Ivana Krstitelja, zaštitnika mjesta, a svima koji nose ime ovog sveca čestitam imendan", poručio je gradonačelnik Dalibor Ninčević.

Proslava blagdana sv. Ivana Krstitelja još je jednom okupila vjernike i mještane u zajedništvu, molitvi i očuvanju tradicije mjesta Mravince.