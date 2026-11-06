Solinske judašice na svjetskom vrhu! Tri među deset najboljih na svijetu, Ninčević ih nagradio za velike uspjehe

Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević danas je upriličio prijem za uspješne judašice Judo kluba Solin, koje svojim rezultatima nastavljaju potvrđivati da pripadaju samom vrhu europskog i svjetskog juda.

Na prijemu je bio i njihov trener Drano Crnov, a Ninčević je istaknuo kako je Judo klub Solin, uz Streljačko društvo Dalmacijacement, trenutačno najuspješniji sportski klub u gradu.

Medalje s europskih i svjetskih natjecanja

Posebno impresivni rezultati ostvareni su na međunarodnoj sceni, gdje su solinske judašice tijekom godine osvojile niz vrijednih odličja.

Nina Cvjetko osvojila je srebrnu medalju na Europskom prvenstvu za mlađe seniorke do 23 godine, a tome je pridodala čak tri zlatne medalje s europskih kupova.

Lara Cvjetko ostvarila je još jedan veliki međunarodni uspjeh osvojivši zlatnu medalju na IJF Grand Prixu u Kini.

Ana Viktorija Puljiz okitila se broncom na Svjetskom prvenstvu u Bakuu, a osvojila je i zlato na Mediteranskim igrama.

Helena Vuković ostvarila je peto mjesto na Svjetskom prvenstvu, što je, kako ističe Ninčević, njezin najveći uspjeh u dosadašnjoj karijeri.

Ovi rezultati još su jedna potvrda kvalitetnog rada u Judo klubu Solin, koji već godinama razvija sportašice sposobne za osvajanje medalja na najvećim natjecanjima.

Tri solinske judašice među deset najboljih na svijetu

Posebno je značajan podatak koji je istaknuo gradonačelnik Ninčević – čak tri judašice iz Solina trenutačno se nalaze među deset najboljih na svijetu.

Riječ je o Ani Viktoriji Puljiz, Heleni Vuković i Lari Cvjetko, koje imaju i status olimpijskih A kandidatkinja za nastup na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine.

„Posebno me veseli što su Ana Viktorija, Helena i Lara trenutačno među deset najboljih judašica svijeta te imaju status olimpijskih A kandidatkinja za nastup na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine!”, poručio je Ninčević.

Takav uspjeh predstavlja veliko priznanje sportašicama, njihovim trenerima i cijelom klubu, ali i snažan poticaj za nastavak priprema prema olimpijskom nastupu.

Gradonačelnik im uručio cvijeće i novčane nagrade

Tijekom prijema Ninčević je zahvalio judašicama na svemu što svojim nastupima i rezultatima čine za Solin i hrvatski sport.

„Ponosan sam na njihov trud, rad i upornost, kao i na sve što svojim uspjesima čine za naš Solin i hrvatski sport”, istaknuo je gradonačelnik.

Kao znak zahvalnosti i podrške daljnjem sportskom razvoju, svakoj je judašici uručio buket cvijeća i novčanu nagradu.

„Od srca im čestitam na svim dosadašnjim uspjesima i želim još puno pobjeda, medalja i ostvarenih snova!”, zaključio je Ninčević.

Solin nastavlja stvarati vrhunske sportašice

Uspjesi Nine i Lare Cvjetko, Ane Viktorije Puljiz i Helene Vuković potvrđuju snažnu poziciju solinskog juda na međunarodnoj sportskoj sceni.

S medaljama s velikih natjecanja, visokim pozicijama na svjetskim ljestvicama i olimpijskim ambicijama za Los Angeles 2028., pred solinskim judašicama otvara se još jedno uzbudljivo razdoblje.

A sudeći prema dosadašnjim rezultatima, Solin će i u godinama koje dolaze imati mnogo razloga za sportski ponos.