Solinjanin i Splićanin među 14 hrvatskih predstavnika na Europskom prvenstvu u speedcubingu

U nizozemskom Arnhemu se od četvrtka 16. srpnja do nedjelje 19. srpnja održava WCA Europsko prvenstvo u speedcubingu na kojem će prvi put sudjelovati reprezentacija Hrvatske i to sa ukupno 14 predstavnika uključujući Bartula Marušića iz Solina i Pavu Bošković iz Splita.

Na europskom prvenstvu nastupit će ukupno 1200 natjecatelja, a naši mladi predstavnici će ovom prilikom prvenstveno skupljati iskustvo. Bartul će na ovom prvenstvu nastupiti u osam od mogućih 17 disciplina, dok će se Pave okušati u četiri.

Ono što posebno veseli kada je riječ o nastupu reprezentacija Hrvatske je činjenica da je u svom premijernom nastupu odmah izborila i pravo nastupa u Nations kupu u kojem će 24 najbolje europske ekipe odmjeriti vještine u slaganju klasične Rubikove kocke. Hrvatsku će u Nations kupu predstavljati Lana Bedek, Jakov Srečković i David Vujasić.

Što se tiče pojedinačnih nastupa, fokus naše reprezentacije je na nastupu Jakova Srečkovića koji se nalazi u najboljih 25 na svijetu u disciplini višestruko slaganje naslijepo u kojoj natjecatelji u sat vremena pokušavaju što više kocaka zapamtiti i zatim bez gledanja složiti.

Dok se reprezentacija priprema za odlazak na Europsko prvenstvo, na stranici otvorene su prijave za Prvenstvo Hrvatske (3. i 4. listopada, Petrinja) kao i za Bibinje open koje će se 17. i 18. listopada održati u Bibinju i koje pruža priliku mladim Dalmatincima da naprave prve korake u speedcubingu, a možda na taj način za koju godinu postanu dijelom reprezentacije Hrvatske i sami nastupe na nekom od velikih natjecanja.



