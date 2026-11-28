Stanovnike Solina uskoro bi moglo dočekati značajno poskupljenje usluge prikupljanja komunalnog otpada, jedno od financijski najosjetljivijih pitanja o kojima će gradski vijećnici raspravljati na sjednici u ponedjeljak, 30. studenoga. Grad je objavio prijedlog nove Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, zajedno s detaljnim obrazloženjem predložene promjene cijena. Prema tim dokumentima, obvezni fiksni dio mjesečnog računa za kućanstva trebao bi porasti s dosadašnjih 3,98 eura na 12,42 eura bez PDV-a. Riječ je o povećanju od približno 212 posto, odnosno o više nego trostruko većoj fiksnoj naknadi.

Koliko će konkretno građani plaćati?

Usluga odvoza komunalnog otpada obračunava se kroz dva dijela, od kojih je jedan fiksni, a drugi ovisi o količini predanog miješanog komunalnog otpada. Čistoća Split u obrazloženju prijedloga navodi da bi cijena varijabilnog dijela u prikazanom modelu ostala 0,013 eura po litri, dok bi se povećao fiksni dio računa. Kada se uračuna PDV od 13 posto, samo bi obvezna mjesečna naknada iznosila približno 14 eura. Prema službenim izračunima, povećanje mjesečnog troška kućanstva pri nepromijenjenom varijabilnom dijelu iznosilo bi 9,54 eura.

Posebno su zanimljivi primjeri izračuna koje je Čistoća priložila gradskoj dokumentaciji. Prema modelu s dva odvoza tjedno, jednočlano kućanstvo koje je dosad plaćalo 5,29 eura mjesečno ubuduće bi plaćalo 14,83 eura. Četveročlano kućanstvo, prema istom modelu, umjesto 7,66 eura plaćalo bi 17,20 eura mjesečno. Za kućanstva s manjim dosadašnjim računima relativno povećanje ukupnog troška bit će osobito izraženo.

Poskupljenje i za poslovne korisnike

Za korisnike koji ne pripadaju kategoriji kućanstava fiksni dio računa povećao bi se s 13,27 na 18,66 eura bez PDV-a. To predstavlja rast od približno 41 posto, odnosno dodatnih 6,09 eura mjesečno kada se uračuna PDV. Stvarni ukupni računi poslovnih korisnika ovisit će o veličini spremnika, broju pražnjenja i ostalim elementima obračuna. U dokumentaciji se navodi da je za poslovne korisnike potrebno osigurati veće operativne kapacitete sustava, osobito tijekom razdoblja povećane gospodarske i turističke aktivnosti.

Čistoća obrazlaže razloge poskupljenja

U obrazloženju prijedloga povećanja cijena navode se rast troškova poslovanja, sve zahtjevniji sustav odvojenog prikupljanja otpada te obveze koje proizlaze iz zakonskih i okolišnih standarda. Posebno se upozorava na približavanje zatvaranja splitskog odlagališta Karepovac i potrebu pripreme sustava za prijevoz otpada na druge lokacije. Čistoća navodi da je potrebno osigurati odgovarajuće kapacitete vozila, opreme i zaposlenika kako bi sustav mogao kontinuirano funkcionirati. Dodatno opterećenje predstavljaju i naknade povezane s odlaganjem otpada.

Predloženi model otvara i pitanje koliko će snažan financijski poticaj građani imati za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada ako se najveći dio poskupljenja odnosi na naknadu koju moraju plaćati neovisno o količini otpada koju predaju. Kućanstva koja već sada pažljivo razvrstavaju otpad i rijetko koriste spremnik za miješani komunalni otpad također će osjetiti povećanje fiksnog dijela računa. Uspješnost sustava trebala bi se mjeriti ne samo njegovom financijskom održivošću nego i stvarnim rezultatima u povećanju odvajanja otpada. Upravo zato javnosti je potrebno jasno obrazložiti kako će predložena promjena cijena utjecati na kvalitetu i učinkovitost komunalne usluge.

Kazne i za prepunjene spremnike

Nova odluka detaljno propisuje i ugovorne kazne za nepridržavanje pravila gospodarenja otpadom. Za pojedine nepravilnosti predviđena je kazna od 149,04 eura za kućanstva, odnosno 223,92 eura za ostale korisnike, pri čemu su iznosi u dokumentu navedeni bez PDV-a. Među postupcima koji mogu dovesti do izricanja ugovorne kazne nalaze se odlaganje neodgovarajućeg otpada u spremnike, nepravilno postupanje s biootpadom, odlaganje građevinskog otpada u za to nepredviđene spremnike te onemogućavanje pristupa spremniku. Posebna kazna od 12,42 eura za kućanstva predviđena je i za situacije u kojima je spremnik toliko prepunjen da mu se poklopac ne može zatvoriti.

Prijedlogom odluke uređuje se i digitalna evidencija pražnjenja spremnika, pri čemu bi korisnici imali pravo zatražiti uvid u podatke koji se odnose na pružanje njihove komunalne usluge. Predviđa se također mogućnost godišnjeg besplatnog preuzimanja do pet kubičnih metara glomaznog otpada za kućanstva, uz propisani postupak naručivanja. Takvi mehanizmi trebali bi omogućiti transparentniji obračun i organiziranije postupanje s različitim vrstama otpada. Za njihovu stvarnu učinkovitost bit će važno kako će se primjenjivati na terenu.

Odluka još nije donesena

O predloženoj odluci solinski gradski vijećnici raspravljat će u ponedjeljak. Iako se u obrazloženju cijene spominje 1. prosinca 2026. godine, sam prijedlog odluke predviđa stupanje na snagu osmog dana od objave u gradskom službenom vjesniku. Za primjenu cjenika potrebno je provesti i propisane postupke, uključujući savjetovanje i pribavljanje odgovarajuće suglasnosti gradonačelnika. Stoga konačni datum početka primjene novih cijena tek treba potvrditi.