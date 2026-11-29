Na Gospinu Otoku u Solinu u nedjelju navečer, uz molitvu, blagoslov i pjesmu, zapaljena je prva adventska svijeća, čime je obilježen početak došašća.

Paljenje svijeće održano je nakon večernje mise, uz sudjelovanje velikog broja vjernika. Molitvu i blagoslov predvodio je don Mate Bareta, župni vikar župe Gospe od Otoka, dok se za glazbenu pratnju pobrinuo Papa bend.

Dojmove s događanja podijelio je solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević, istaknuvši važnost očuvanja kršćanskih običaja i tradicije, ali i simboliku mjesta na kojem su se vjernici okupili.

Gradonačelnik je posebnu pozornost posvetio simbolici prve adventske svijeće, koja predstavlja nadu, naglasivši koliko je ona potrebna pojedincima i zajednici u vremenu brojnih izazova.

„Neka svjetlo adventske svijeće, svijeće nade, rasplamsa u nama nadu i vjeru, koja će rastjerati tamu svih naših briga, izazova i poteškoća”, poručio je Ninčević.

Na kraju se obratio svojim sugrađanima, poželjevši im da predstojeće blagdansko razdoblje provedu u ozračju mira, vjere i radosti.

„Dragi sugrađani, neka svima vama ovo vrijeme došašća donese nadu, mir i radost u naše živote”, zaključio je solinski gradonačelnik.