Solinjani pokorili Hrvatsku: Uzeli šest od osam mogućih zlata!

Sveti Juraj na Bregu bio je domaćin Kupa Hrvatske u streljaštvu (zračno oružje) i još jednom se potvrdilo da Dalmacijacement ima najbolje strijelce, jer su se u Solin vratili sa šest zlata od osam na raspolaganju.

Sve četiri ekipe (pištolj – muškarci i žene, puška – muškarci i žene) smjestile su se na 1. mjesto, pritom tri zlata uopće nisu bila upitna, dok su žene s puškom odnijele tijesnu pobjedu od samo 0,6 krugova u odnosu na Zelenbor (1862,4 – 1861,8).

Zlatni pištoljaši su Željko Posavec, Ivan Petričević i Bruno Pervan, najbolje pištoljašice su Matea Omazić, Ema Bračanov i Anna Ćukušić, bez prema s puškom su Josip Sikavica, Petar Gorša i Toma Tadić, dok su kod žena s puškom bile najpreciznije Marta Zeljković, Dora Čilaš i Tina Kunac.

Pojedinačno su zlata osvojili Željko Posavec i Matea Omazić, oboje s pištoljem, broncu je zaslužio Bruno Pervan, također s pištoljem. Marta Zeljković je bila srebrna s puškom, zlato joj je uzela Senka Martinović za 0,2 krugova. Zanimljivo, niti jedan od tri sjajna strijelca Dalmacijacementa s puškom nije uspio doći do medalje. Ne pamtimo kad se to posljednji put dogodilo na bilo kojem domaćem natjecanju.