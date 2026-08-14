Solin uz Omiš: Grad će hitno uplatiti financijsku pomoć stradalima

Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević poručio je da Grad Solin stoji uz Omiš i njegove građane nakon katastrofalnog požara koji je poharao dio omiškog područja. Najavio je da će Grad Solin, u dogovoru s Gradom Omišem i nadležnim službama, po hitnom postupku uplatiti financijsku pomoć stradalima.

Ninčević je kazao kako ga od ranog jutra brojni sugrađani kontaktiraju i pitaju na koji način mogu pomoći Omišanima, iza kojih je teška i neprospavana noć.

Istaknuo je kako je teško i zamisliti kroz što su tijekom noći prolazili stanovnici Omiša i njihovi gosti, koji su pred vatrenom stihijom morali napuštati svoje domove.

Posebnu zahvalnost uputio je vatrogascima koji su se tijekom cijele noći borili s požarom, evakuirali ljude, branili njihove domove i riskirali vlastite živote kako bi zaustavili širenje vatre.

„Njihova hrabrost i nadljudski napori zaslužuju naše iskreno divljenje i zahvalnost“, poručio je Ninčević.

Gradonačelnik Solina poručio je da je njegov grad spreman pružiti svaku vrstu pomoći Omišu i njegovim građanima.

„Grad Solin u ovim teškim trenucima stoji uz Grad Omiš i njegove građane te smo na raspolaganju za svaku vrstu pomoći“, poručio je.

Dodao je da je materijalna šteta ogromna, ali da je u ovom trenutku najvažnije da se svi koji su stradali u požaru što prije oporave.

Brojni građani Solina već su iskazali spremnost pomoći, a iz Grada poručuju kako će javnost pravodobno biti obaviještena o tome kako i na koji način mogu pomoći stanovnicima Omiša pogođenima požarom.