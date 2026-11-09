Solin uvodi velike promjene u prikupljanju otpada: Građanima se dijele nove kante, poznato je kada počinje odvoz

Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević objavio je kako je u tijeku podjela spremnika za papir i plastiku po sustavu "od vrata do vrata", čime Grad želi unaprijediti gospodarenje otpadom i omogućiti građanima jednostavnije odvajanje otpada u vlastitim kućanstvima. U prvoj fazi plave kante, namijenjene papiru i kartonu, te žute kante za plastiku dobit će kućanstva u Ulici don Frane Bulića, Ulici kneza Domagoja i Ulici Ante Starčevića u Rupotini.

Odvoz odvojenog otpada počinje u prosincu

Prema najavi gradonačelnika, u dogovoru s tvrtkom Čistoća, koja je pružatelj usluge, prikupljanje odvojeno sakupljenog otpada u navedenim ulicama započet će početkom prosinca. Istovremeno će djelatnici Grada Solina i Komunalnog društva nastaviti podjelu spremnika po svim mjesnim odborima, odnosno u ulicama u kojima se nalaze obiteljske kuće. Plan je da se početkom 2027. godine uspostavi odvojeno prikupljanje papira i plastike na području cijelog grada.

Uz podjelu spremnika, Grad Solin provodi i besplatnu podjelu kompostera za biootpad. Kako je pojasnio Ninčević, biootpad čini između 30 i 40 posto ukupne mase miješanog komunalnog otpada. Korištenjem kućnih kompostera građanima se omogućuje da ostatke organskog otpada pretvore u korisnu sirovinu za vrtove, čime se istodobno smanjuje količina otpada koji završava u spremnicima za miješani komunalni otpad. Podjela kompostera organizirana je svakog utorka od 13 do 15 sati u Ulici Put Mira, na parkiralištu ispod dvorane na Arapovcu, neposredno uz dječji vrtić Gabrijel. Građani kompostere mogu rezervirati i elektroničkom poštom na adresi komunala@solin.hr ili pozivom Josipu Matijaševiću na broj 098 981 3566.

Ninčević pozvao građane na odgovorno postupanje s otpadom

Gradonačelnik je poručio kako je cilj ovih aktivnosti stvaranje kvalitetnijeg i učinkovitijeg sustava gospodarenja otpadom, ali i poticanje građana na odgovornije ponašanje prema okolišu. "Cilj nam je stvoriti pretpostavke za kvalitetnije i učinkovitije prikupljanje otpada u našem gradu, a na svima nama je odgovornost da čuvamo čist okoliš", poručio je Dalibor Ninčević.