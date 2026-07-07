Solin ulaže u najmlađe: Dječje igralište na Bunjama dobit će potpuno novo ruho

Grad Solin nastavlja s ulaganjima u sadržaje za djecu i mlade obitelji. Kako je objavio gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević, Gradu je odobreno 30.000 eura bespovratnih sredstava Ministarstva demografije i useljeništva za projekt "Uređenje i opremanje igrališta za djecu – Bunje" u Svetom Kaji. Sredstva su odobrena u sklopu poziva "Dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu".

Ukupna vrijednost projekta iznosi 95 tisuća eura

Ukupna vrijednost projekta iznosi 95.000 eura, dok će razliku između odobrenih bespovratnih sredstava i ukupne vrijednosti projekta osigurati Grad Solin iz vlastitog proračuna. Projektom je predviđena obnova postojećeg dječjeg igrališta, ali i uređenje pratećeg vježbališta. Na Bunjama će tako biti postavljena nova moderna dječja igrala, antistres podloge za sigurniju igru, nova zaštitna ograda, klupe, koševi za otpatke i druga urbana oprema.

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Uz to, prostor će dobiti i nove sprave za rekreaciju te stalak za bicikle.

Bunje dobivaju sigurniji i funkcionalniji prostor

Uređenjem igrališta i vježbališta Bunje bi trebale dobiti sigurniji, kvalitetniji i funkcionalniji prostor za igru, rekreaciju i druženje. Riječ je o prostoru koji će biti namijenjen najmlađima, ali i roditeljima, rekreativcima te svim stanovnicima ovog dijela Solina. Gradonačelnik Ninčević istaknuo je kako otvaranje ponuda za izbor izvođača radova slijedi za nekoliko dana, što znači da se početak radova očekuje uskoro.

"Nastavljamo ulagati u kvalitetu života"

Ninčević je poručio kako Grad Solin nastavlja koristiti svaku priliku za povlačenje bespovratnih sredstava i ulaganje u projekte koji podižu kvalitetu života u svim dijelovima grada. Naglasio je kako je cilj stvarati još bolje uvjete za djecu, mlade obitelji i sve građane Solina.

"Kad se ide preuzeti odluka o bespovratnim sredstvima, onda nije teško skoknuti do Zadra", poručio je Ninčević.