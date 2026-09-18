Solin u znaku karikature: Na festival pristiglo više od 1.500 radova iz 58 zemalja

U Solinu je otvoren 21. Međunarodni festival karikatura – Solin 2026., manifestacija koja je i ove godine okupila karikaturiste iz cijeloga svijeta. Otvorenju je nazočio i solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević, koji je istaknuo međunarodni značaj festivala i njegov doprinos kulturnom životu grada.

Ovogodišnja tema festivala je „Crni humor“, a interes autora ponovno je impresivan. U Solin je pristiglo više od 1.500 radova autora iz čak 58 zemalja sa svih kontinenata.

Govoreći o posebnosti karikature kao umjetničkog izričaja, Ninčević je naglasio kako je riječ o umjetnosti koja ne poznaje ni jezične ni državne granice te u kojoj je često vrlo tanka granica između ozbiljnog i duhovitog.

Osvrnuo se i na ovogodišnju temu, istaknuvši kako crni humor nije jednostavan niti odgovara svakome, ali da karikatura upravo kroz humor može prenijeti snažnu poruku.

„Humor kroz karikaturu zna reći više nego što mogu reći sati pričanja o nekoj temi“, poručio je Ninčević.

Gradonačelnik je ustvrdio kako je Solin zahvaljujući ovoj jedinstvenoj manifestaciji ovih dana pravi „centar svita“, a posebnu zahvalu uputio je idejnom začetniku festivala Marku Iviću, koji već 21 godinu u Solin privlači karikaturiste iz različitih dijelova svijeta.

„Marko, svaka čast“, poručio je Ninčević.

Međunarodni festival karikatura tijekom više od dva desetljeća izrastao je u prepoznatljivu solinsku manifestaciju, a ovogodišnji odaziv autora iz 58 zemalja još jednom potvrđuje njegov međunarodni karakter.