Grad Solin u 2027. godini planira niz velikih ulaganja kojima bi se trebala poboljšati kvaliteta života stanovnika, od povećanja kapaciteta dječjih vrtića do uređenja prometnica, javnih površina i sportskih objekata. Prema prijedlogu Programa građenja komunalne infrastrukture, koji će se u ponedjeljak, 30. studenoga, naći pred gradskim vijećnicima, ukupna vrijednost planiranih aktivnosti iznosi 10.950.000 eura. Od toga se 7,045 milijuna eura odnosi na izgradnju nove infrastrukture, 3,205 milijuna na rekonstrukciju postojeće, dok je 700.000 eura predviđeno za pripremu projektne dokumentacije i rješavanje imovinskopravnih odnosa. Dokument pruža detaljan uvid u investicijske prioritete solinske gradske uprave za sljedeću godinu.

Gotovo dva milijuna eura za vrtiće

Jedan od najvećih pojedinačnih projekata je izgradnja dječjeg vrtića na području Bunja u naselju Sveti Kajo, za koji se u 2027. godini predviđa 1,4 milijuna eura. Budući objekt trebao bi raspolagati prostorom za jednu jasličku i tri vrtićke skupine, centralnom kuhinjom i pripadajućim vanjskim sadržajima. U planu je i ulaganje od 500.000 eura u vrtić u Mravincima, gdje bi se rekonstrukcijom postojeće građevine sportske namjene uredio prostor za jednu jasličku i jednu vrtićku skupinu. Realizacijom tih dvaju projekata stvorili bi se dodatni kapaciteti za ukupno šest odgojnih skupina.

U Svetom Kaju predviđeno je i 100.000 eura za rekonstrukciju i opremanje društveno-kulturnog centra u prostoru nekadašnjeg kina. Cilj je stvaranje višenamjenskog prostora koji bi bio dostupan lokalnim udrugama i drugim korisnicima kojima nedostaje odgovarajući prostor za kulturne i društvene aktivnosti. Takvi sadržaji posebno su važni u naseljima koja se ubrzano razvijaju, a čiju izgradnju ne prati uvijek jednako brz razvoj društvene infrastrukture. Ulaganja u vrtiće i društvene objekte tako predstavljaju važan dio šireg razvoja solinskih naselja.

Za zeleniji Solin i sportske sadržaje tri milijuna eura

Među financijski najvećim stavkama nalazi se projekt „Green Solin”, za koji je u sljedećoj godini predviđeno 1,5 milijuna eura. Riječ je o projektu razvoja zelene infrastrukture čija ukupna vrijednost iznosi približno 2,07 milijuna eura, od čega je oko 1,7 milijuna osigurano iz bespovratnih sredstava. Zahvati uključuju sadnju stabala i komunalno opremanje javnih površina, čime bi se trebala unaprijediti kvaliteta boravka na otvorenom. U uvjetima sve izraženijih ljetnih vrućina, povećanje površina pod visokim zelenilom posebno je važno za gusto izgrađena gradska područja.

Jednak iznos od 1,5 milijuna eura namijenjen je izgradnji natkrivene tribine i pratećih prostorija Nogometnog kluba Sloga u Mravincima. Projekt obuhvaća svlačionice, teretanu, prostor za sastanke, ugostiteljske sadržaje i parkiralište, a predviđene su i punionice za električna vozila. Dodatnih 500.000 eura planirano je za drugu fazu uređenja Nogometnog centra Vranjic, koja uključuje izgradnju pratećih objekata i parkirališta. Sportska infrastruktura tako zauzima značajno mjesto u predloženom investicijskom programu.

Novi gradski trg iznad rimske vile

Za uređenje novog gradskog trga predviđeno je 500.000 eura, a budući javni prostor prostirat će se na približno 1.200 četvornih metara. Posebnost lokacije je činjenica da se ispod površine nalaze ostaci antičke vile s iznimno vrijednim mozaicima i drugim arheološkim nalazima. Prema dokumentaciji, vila će biti konzervatorski zaštićena i prekrivena, dok će trg biti izveden od materijala i konstrukcijskih elemenata koji ne bi trebali ugroziti arheološke ostatke. Predviđeno je i postavljanje fontane te ambijentalne rasvjete.

Grad planira i izgradnju garaže s vatrogasnim tornjem za Dobrovoljno vatrogasno društvo Solin, za što je predviđeno 550.000 eura. Novi objekt omogućio bi smještaj četiriju vatrogasnih vozila i poboljšanje uvjeta rada vatrogasaca. Za izgradnju i uređenje javnih parkirališta planira se ukupno 350.000 eura, uključujući zahvate u Kučinama. Programom je predviđeno i 95.000 eura za dječje igralište s parkiralištem u Držićevoj ulici.

Milijuni za prometnice i oborinsku odvodnju

Za rekonstrukciju postojećih prometnica i ostale zahvate iz te skupine predviđeno je više od 3,2 milijuna eura. Među najvećim pojedinačnim projektima nalazi se rekonstrukcija Ulice Gašpini, za koju je planirano 900.000 eura, a dodatnih 500.000 eura namijenjeno je sanaciji Mosećke ulice i izgradnji približno 400 metara dugog oborinskog kolektora. Program uključuje i zahvate u ulicama Dudini, Solinske mladeži, Braće Radić i dr. Martina Žižića. Cilj je, među ostalim, povećati sigurnost pješaka, poboljšati odvodnju i modernizirati lokalnu prometnu mrežu.

O predloženom programu gradski vijećnici odlučivat će u ponedjeljak. Važno je naglasiti da navedeni iznosi predstavljaju sredstva planirana za 2027. godinu, a ne nužno ukupnu vrijednost pojedinih višegodišnjih projekata. Dio investicija ovisit će o realizaciji planiranih izvora financiranja, provedbi javne nabave i pripremljenosti projektne dokumentacije. Tek će tijekom sljedeće godine biti vidljivo kojim će se tempom ambiciozan plan pretvarati u konkretne radove.