Solin slavi knjigu uz bogat program za sve generacije: Besplatni upisi, predstave, izložbe i brojna iznenađenja u Gradskoj knjižnici!

Gradska knjižnica Solin i ove se godine uključuje u obilježavanje Mjeseca hrvatske knjige, nacionalne manifestacije posvećene knjizi, čitanju i promicanju književnosti. Tijekom manifestacije solinsku publiku očekuje raznovrstan program koji objedinjuje književnost, likovnu umjetnost, kazalište, film i putovanja, uz sadržaje namijenjene djeci i odraslima.

Posebna pogodnost za građane je besplatan prvi upis u Knjižnicu, namijenjen svima koji dosad nisu bili njezini članovi. Uz to, korisnici će imati priliku vratiti posuđenu knjižničnu građu bez naplate zakasnine, što je još jedna prilika za povratak knjigama i knjižničnim uslugama.

Program u Teatrinu Gradske knjižnice Solin započinje otvorenjem izložbe slika InFANtilizam umjetnice Bakhtihareieve Euhenije – Ženje, a ljubitelji novih tehnologija moći će zakoračiti u svijet virtualne stvarnosti uz projekcije filmova Into The Now, 1. i 2. korak u svemir i Lovci sakupljači.

Ljubiteljima plesa predstavit će se plesna skupina Movment s programom „Balet u Solinu“, dok će najmlađa publika moći uživati u dvjema kazališnim predstavama: Zvijezda i mrak Kazališta Mala scena te Košulja sretnog čovjeka Kazališta Prijatelj. Za djecu su u Knjižnici pripremili i dvije radionice, Od priče do otkrića te radionicu stripa.

Književni dio programa donosi predstavljanje slikovnice Mila uči roniti autora Damira i Sare Šantek, kao i predstavljanje Zbornika Natječaja za najbolju neobjavljenu pjesmu Gradske knjižnice Solin. Posebno mjesto zauzima i predstavljanje projekta i slikovnice Spektar kroz naše oči – slikovnica različitosti Udruge Autizam 365, koji promiče razumijevanje, prihvaćanje i uvažavanje različitosti.

Program će upotpuniti predavanje Patricije Lacković Putuj svijetom s ograničenim budžetom – savjeti i trikovi, namijenjeno svima koji vole putovanja i žele otkriti kako upoznavati svijet uz manje troškove, te otvorenje izložbe Mali format Likovne udruge Salona Art.

Mjesec hrvatske knjige u Gradskoj knjižnici Solin prilika je za susret s knjigom, umjetnošću i novim iskustvima, ali i za otkrivanje raznolikih sadržaja koje Knjižnica tijekom godine nudi svojim korisnicima i svim zainteresiranim građanima. Pozivamo Solinjane i njihove goste da nam se pridruže, posjete Gradsku knjižnicu Solin te zajedno s nama proslave knjigu, čitanje i kulturu.