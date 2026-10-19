Solin se sprema za futsal spektakl! U Bilankuši se igra finale Kupa, ulaz za sve gledatelje besplatan

Ljubitelje malog nogometa u Solinu ovog utorka očekuje prava sportska poslastica. MNK Solin 1980 i MNK Gauni iz Biograda na Moru odmjerit će snage u finalu Kupa središta Split, a domaćini su odlučili otvoriti vrata dvorane svim zainteresiranim gledateljima – potpuno besplatno.

Finalni susret na rasporedu je u utorak, 20. listopada, s početkom u 18:30 sati u Sportskoj dvorani Bilankuša u Solinu. Ulog je vrijedan trofej, a obje momčadi u završnicu natjecanja stižu nakon zanimljivih nastupa u prethodnim kolima.

Solinjani do finala nakon prave drame

Put MNK Solina 1980 do finala bio je sve samo ne jednostavan. Solinjani su najprije svladali Bačvice rezultatom 4:3, u utakmici u kojoj je odlučivala jedna lopta.

Još više uzbuđenja donio je susret protiv Porto Tolera. Nakon neizvjesne borbe, pitanje pobjednika odlučeno je tek raspucavanjem, u kojem su Solinjani izborili plasman u finale.

S druge strane, MNK Gauni iz Biograda na Moru u završnicu dolaze nakon uvjerljive polufinalne pobjede protiv Genius Splita. Biograđani su slavili rezultatom čak 10:2 i tako najavili da će u Solinu biti ozbiljan suparnik domaćoj momčadi.

Borba za trofej pred domaćom publikom

Finale Kupa središta Split prilika je za solinski klub da pred svojim navijačima dođe do vrijednog trofeja, ali i da se futsal dodatno približi sportskoj publici Solina, Splita i okolice.

Upravo zato domaćini su odlučili omogućiti besplatan ulaz svim posjetiteljima, nadajući se što ispunjenijim tribinama Bilankuše.

Podrška s tribina mogla bi biti važan vjetar u leđa Solinjanima u utakmici u kojoj ih očekuje kvalitetan i raspoložen protivnik.

Ulaz je besplatan – svi su pozvani!

Iz MNK Solin 1980 pozivaju sve ljubitelje sporta, navijače i građane da u utorak dođu u Bilankušu i podrže domaću momčad u borbi za trofej.

Utakmica se igra u utorak, 20. listopada, od 18:30 sati u Dvorani Bilankuša, a ulaz je slobodan.

Sve je spremno za zanimljivu futsal večer, a ostaje vidjeti hoće li Solinjani uz podršku domaćih navijača uspjeti podići pobjednički pehar ili će trofej otputovati u Biograd na Moru.