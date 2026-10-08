Solin se prisjetio slavnih trenutaka hrvatske povijesti. Ninčević: "Sloboda nam nije darovana, izborena je žrtvom branitelja"

U Solinu je danas obilježen Dan Hrvatskoga sabora, uz prisjećanje na dva važna događaja iz hrvatske povijesti – 950. obljetnicu krunidbe kralja Dmitra Zvonimira i 1050. obljetnicu smrti kraljice Jelene. Tim povodom položeni su vijenci i zapaljene svijeće u spomen na poginule hrvatske branitelje, a gradonačelnik Dalibor Ninčević uputio je poruku zahvalnosti i zajedništva.

Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević oglasio se na društvenim mrežama povodom 8. listopada, Dana Hrvatskoga sabora, podsjetivši na povijesnu odluku kojom je Hrvatska 1991. godine raskinula državnopravne veze s bivšom državom.

"Danas se prisjećamo 8. listopada 1991. godine, dana kada je Hrvatski sabor donio povijesnu odluku o raskidu državnopravnih sveza s bivšom državom i potvrdio hrvatsku samostalnost i neovisnost", poručio je Ninčević.

Poseban povijesni značaj za Solin

Ovogodišnje obilježavanje posebno je značajno za Solin, grad snažno povezan s hrvatskom ranosrednjovjekovnom poviješću.

Ninčević je istaknuo kako se ove godine obilježavaju i dvije velike obljetnice – 1050 godina od smrti hrvatske kraljice Jelene te 950 godina od krunidbe kralja Dmitra Zvonimira.

"Ovaj datum za Hrvatsku, a posebno za naš Solin ima i posebno povijesno značenje. Upravo 8. listopada prisjećamo se 1050. obljetnice smrti hrvatske kraljice Jelene te obilježavamo 950. obljetnicu krunidbe kralja Dmitra Zvonimira", napisao je.

Položeni vijenci i zapaljene svijeće

U povodu Dana Hrvatskoga sabora, pred spomen-obilježjem poginulim hrvatskim braniteljima položeni su vijenci i zapaljene svijeće.

Gradonačelnik je pritom naglasio da su sloboda i neovisnost Hrvatske izborene žrtvom hrvatskih branitelja te da njihova žrtva nikada ne smije biti zaboravljena.

"Sloboda i neovisnost nisu nam darovane, one su izborene žrtvom hrvatskih branitelja. Zato smo danas, pred spomen-obilježjem našim poginulim hrvatskim braniteljima, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća iskazali zahvalnost i duboko poštovanje svima koji su kroz povijest za slobodu Hrvatske dali ono najvrjednije – svoj život", istaknuo je Ninčević.

"Njihova žrtva trajna je obveza svima nama"

Na kraju objave gradonačelnik Solina uputio je poruku o važnosti očuvanja slobode i odgovornosti prema budućim generacijama.

"Njihova žrtva i ljubav prema Domovini trajna su obveza svima nama da čuvamo slobodu, neovisnost i vrijednosti na kojima je stvarana Hrvatska te da je odgovorno gradimo za generacije koje dolaze."

Svoju je objavu zaključio riječima:

"Vječna im hvala i slava!"