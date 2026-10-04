Solin se prisjetio kraljice Jelene: Dom kulture „Zvonimir“ bio je ispunjen do posljednjeg mjesta

U Solinu je jučer, 3. listopada, svečano obilježena 1050. obljetnica preminuća hrvatske kraljice Jelene, i to završnom priredbom projekta „Kraljica Jelena: baština koja nadahnjuje“. Program je u Domu kulture „Zvonimir“ okupio brojne učenike, njihove mentore, roditelje, nastavnike, predstavnike Crkve i brojne građane, a dvorana je bila ispunjena do posljednjeg mjesta.

Obilježavanje je bilo puno više od običnog prisjećanja na jednu od najvažnijih žena hrvatske srednjovjekovne povijesti. Kroz projekt su učenici osnovnih i srednjih škola istraživali život i ulogu kraljice Jelene, njezino mjesto u hrvatskoj povijesti i razdoblju Trpimirovića, ali i vrijednosti koje je svojim životom svjedočila.

Kroz istraživačke, literarne, likovne i multimedijske radove učenici su promišljali o baštini koja ne pripada samo prošlosti, nego i današnjim generacijama. Kako je istaknuto u predstavljanju projekta, kraljica Jelena za nove generacije nije samo povijesna vladarica, nego i kao uzor služenja, odgovornosti, brige za potrebite i vjernosti Bogu. U učeničkim su se radovima objedinili povijest, hrvatski jezik, likovna kultura, vjeronauk i suvremene informacijske tehnologije.

Dom kulture „Zvonimir“ bio je ispunjen do posljednjeg mjesta

Završna priredba bila je kruna zajedničkog rada učenika i njihovih mentora. Pred prepunom dvoranom predstavljen je niz učeničkih ostvarenja, a program je donio spoj suvremenog stvaralaštva mladih i baštine koja se desetljećima prenosi generacijama. Publika je imala priliku vidjeti literarne, likovne i multimedijske radove, ali i igrokaz, recitale te pjesme koje su već desetljećima dio vjerničkog i kulturnog života ovoga kraja.

Program su vodili Marijeta Miličević, Dora Papić i Mihael Matičević, a u sklopu završne priredbe uručene su i nagrade. Zahvalni govor održala je predstavnica Katehetskog ureda Splitsko-makarske nadbiskupije prof. dr. sc. Jadrana Garmaz. Velik broj posjetitelja i Dom kulture „Zvonimir“ ispunjen do posljednjeg mjesta pokazali su koliko su teme hrvatske povijesti, vjere i baštine i danas bliske lokalnoj zajednici.

Posebno su oduševljenje publike izazvali multimedijski radovi učenika Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju, Split (mentorica Neda Barač), igrokaz učenika Osnovne škole kraljice Jelene Solin „Majka hrvatskog kraljevstva – kraljica Jelena“ (Ante Škobalj, voditeljica dramske skupine vjeroučiteljica Anđa Dževrnja Viro) te videouradak II. gimnazije - Split „Kraljica Jelena: pismo sinu“ u izvedbi Laure Kovačević, prema tekstu Jakše Veića (mentorica prof. Josipa Stipica).

Izložba u Galeriji Zvonimir

Nakon priredbe otvorena je i izložba likovnih radova u Galeriji Zvonimir, čime je posjetiteljima predstavljen još jedan dio bogatog stvaralaštva učenika uključenih u projekt. Njihovi su radovi pokazali kako se povijesna tema može približiti mladima na kreativan i suvremen način te kako baština može postati poticaj za stvaranje, istraživanje i učenje.

Obilježavanje 1050. obljetnice završilo je u 19 sati u crkvi Svete Obitelji, gdje je svetu misu predvodio mons. Edvard Punda, biskupski vikar za pastoral Splitsko-makarske nadbiskupije. Na misnom slavlju pjevali su zborovi „Zlatne harfe“. Lik kraljice Jelene pritom je prirodno usmjerio pozornost prema Gospi od Otoka, čije je svetište trajno povezano s hrvatskom povijesnom i duhovnom memorijom.

Projekt, nastao na poticaj i preporuku splitsko-makarskoga nadbiskupa mons. Zdenka Križića, dio je višednevne manifestacije Splitsko-makarske nadbiskupije koja se provodi u suradnji s Katedrom religijske pedagogije i katehetike Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu, Agencijom za odgoj i obrazovanje – Podružnicom Split, Javnom ustanovom u kulturi Zvonimir – Solin i Prasvetištem Gospe od Otoka – Solin.

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