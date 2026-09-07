Solin raste dok drugi gube stanovnike: Novi vrtići, pomoć podstanarima i projekti priuštivog stanovanja

Povodom Dana grada i blagdana Male Gospe danas je u prostorijama Javne ustanove u kulturi ''Zvonimir'' održana Svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Solina. Uz protokolarni dio i nekoliko glazbenih i scenskih točki, prikazan je i prigodni film u kojem su prikazani svi završeni i tekući projekti te su dodijeljene individualne i skupne nagrade Grada.

Kolektivne nagrade dodijeljene su plesnom studiju Gita i poljoprivredno-braniteljskoj zadruzi Lintar. Ivica Čerina Ćiro posthumno je nagrađen osobnom nagradom, a osobnu nagradu dobio je i Jozo Džaja.

Na sjednici je nazočio gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević, predsjednik Gradskog vijeća Solina Zdravko Perko, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban, izaslanik premijera Andreja Plenkovića i ministar turizma i sporta Tonči Glavina, Danica Baričević, zastupnica u Hrvatskom saboru, Ivan Šipić ministar demografije i useljeništva, predstavnici policije, vojske i vatrogastva, načelnici i gradonačelnici susjednih gradove, predstavnici javnog i kulturnog života te predstavnici branitelja i braniteljskih udruga te roditelji poginulih hrvatskih branitelja.

Solin – najbolji grad za život

Na samom početku okupljene uzvanike pozdravio je predsjednik Gradskog vijeća Solina, Zdravko Perko koji je iskoristio priliku kako bi Solinjankama i Solinjanima čestitao Dan grada.

-Drago mi je što vas mogu pozdraviti s ove pozornici te istaknuti kako Solin nije samo grad on je kolijevka hrvatske povijesti. Na mjestu gdje se dodiruju naša povijest i sadašnjost ponosno stojimo i gledamo u budućnost s vjerom, odgovornošću i nadom. Ovaj Dan grada je prilika za slavlje ali i trenutak u kojemu podnosimo račun onima koji su nam povjerili upravljanje zajednicom -naši sugrađani. Koristim prigodu kako bih se zahvalio svim vijećnicima i vijećnicama na stabilnosti i zrelosti te učinkovitom donošenju ključnih odluka. Svi naši rezultati dio su ambicioznih planova odgovorne vlasti – kazao je Perko.

O napretku Solina u protekloj i tekućoj godini govorio je gradonačelnik Dalibor Ninčević.

-Razvoj grada sa sobom nosi brojne i nepredvidive izazove ali vjerujemo kako za neke ciljeve treba malo više vremena i ustrajnosti. Povjerenje koje nam daju građani naša je najveća motivacija te ukratko želim predstaviti ono što smo radili protekle godine. Svjesni smo kako je kupnja nekretnine jedan od najvećih životnih iskoraka i značajno financijsko opterećenje te našim građanima nudimo sufinanciranje kamatnih stopa. Ne zaboravljamo ni podstanare kojima sufinanciramo troškove podstanarstva. Radimo na projektima priuštivog stanovanja. Sa sve većim brojem mladih obitelji raste i broj djece, što nas veseli, te kontinuiramo povećavamo vrtićke kapacitete. U tijeku su radovi na izgradnji vrtića u Sv. Kaji, a također je u tijeku ishođenje građevinske dozvole za vrtić u Mravincima i na ulazu u Vranjic. Financiramo nabavku obrazovnih materijala osnovnoškolcima, sufinanciramo produženi cjelodnevni boravaka, a najuspješnije učenike potičemo stipendijama. Poduzetnicima pružamo podršku od samog osnutka. Moram spomenuti i sportski centar u Vranjicu koji je realiziran EU projektima, energetsku obnovu zgrade Gradske uprave, a namjeravamo ozeleniti cijeli Solin te postaviti novu urbanu opremu, pojasnio je Ninčević.

Grad s najmlađom populacijom

Kao bivši gradonačelnik Solina, župan Boban s ponosom je pozdravio okupljene i govorio o razvoju Solina.

-Ove godine Solin obilježava mnoge obljetnice koje su utjecale na razvoj grada. Iz Solina kreće sjecište povijesti hrvatskog naroda i zbog toga nije čudno kako je grad Solin već godinama najmlađi grad u Hrvatskoj. Svaki projekt dotiče mlade obitelji i djecu te se naslanja na budućnost mladih. Što će nam projekti ako tu neće nikoga biti. Što će nam projekti ako ih nećemo ostaviti za generacije koje dolaze, zaključio je Boban.

O projektima je govorila i Danica Baričević istaknuvši kako je važna komunikacija između svih dionika.

-Solin je najmlađi grad u Hrvatskoj i upravo s ovim projektima činite ga ugodnim za život mladih obitelji. On je danas siguran i sretan grad te poželjna destinacija za život ali i za turizam, naglasila je Baričević.

S njom se složio i ministar Glavina te istaknuo kako je prosjek starosti u Solinu manji od 40 godina.

-Grad Solin ima jako dobru komunikaciju i suradnju s Vladom RH jer u proteklih desetak godina u Solin je uloženo kroz europska sredstva oko 100 milijuna eura koja su značajno promijenila vizuru Solina. Napredak je vidljiv, a Solin je među rijetkim gradovima koji bilježi kontinuirani rast stanovnika. Mene kao resornog ministra posebno raduju investicije u sport te financiranje centra Vranjic te igrališta nogometnog kluba Sloga. Solin je jedno od najvećih čvorišta na splitskom području te se nadam kako će se Širina završiti u zadanim rokovima kako bi se rasteretile postojeće gužve u prometu, kazao je Glavina.