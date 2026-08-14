Solin pruža ruku Omišu: Stiže financijska pomoć za stradale u požaru

Grad Solin uključit će se u pomoć stanovnicima Omiša i okolnih mjesta pogođenih velikim požarom, najavio je solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević. Uz druge oblike pomoći, Grad će po hitnom postupku osigurati i financijska sredstva za stradale.

Ninčević je istaknuo kako mu se od ranog jutra javljaju brojni Solinjani koji žele pomoći ljudima koji su tijekom dramatične noći morali napuštati svoje domove pred vatrenom stihijom.

„Puno naših sugrađana od ranog jutra zove me i raspituje se na koji način mogu pomoći Omišanima, iza kojih je teška i neprospavana noć“, poručio je.

Kazao je kako je teško zamisliti strah i neizvjesnost kroz koje su prolazili stanovnici i gosti Omiša dok se požar velikom brzinom širio područjem, ugrožavajući ljude, kuće i drugu imovinu.

„Grad Solin stoji uz Omiš“

Posebnu zahvalnost Ninčević je uputio vatrogascima koji su tijekom noći bili na prvoj crti obrane.

„Veliko hvala našim herojima vatrogascima, koji su se cijelu noć borili s neprijateljem koji je bio jači od njih. Riskirali su, ne prvi put, vlastite živote kako bi evakuirali ljude, obranili njihove domove i zaustavili požar“, poručio je.

Najavio je da će se konkretni potezi dogovarati s Gradom Omišem i nadležnim službama.

„Želim poručiti da Grad Solin u ovim teškim trenucima stoji uz Grad Omiš i njegove građane te smo na raspolaganju za svaku vrstu pomoći. U dogovoru s Gradom Omišom i nadležnim službama Grad Solin će po hitnom postupku uplatiti i financijsku pomoć za stradale“, naveo je Ninčević.

Građani će dobiti informacije kako mogu pomoći

Iako je materijalna šteta velika, Ninčević je naglasio kako je sada najvažniji oporavak ljudi pogođenih požarom.

Zahvalio je i brojnim Solinjanima koji su već pokazali solidarnost i izrazili želju da pomognu susjedima.

„Hvala vama dragi sugrađani koji ste iskazali brigu i solidarnost i koji ste spremni pomoći našim susjedima. Na vrijeme ćete biti upoznati kako i na koji način možete pomoći onima koji su pogođeni ovom strašnom tragedijom“, zaključio je solinski gradonačelnik.