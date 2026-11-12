Solin priprema veliki Advent: U Gradinu stižu Bebek, Zečić, Samardžić i brojna poznata imena, evo što sve očekuje posjetitelje

Solin će i ove godine biti jedno od središta adventskih događanja u Dalmaciji. Bogat glazbeni program, nastupi poznatih izvođača, adventske kućice, sadržaji za djecu i tradicionalni doček Nove godine dio su ovogodišnjeg Solinskog Adventoriuma, čiji je program u četvrtak, 12. studenoga, predstavljen u galeriji Doma Zvonimir. Gradonačelnik Dalibor Ninčević najavio je gotovo mjesec dana blagdanskih događanja na više lokacija, a glavnina koncerata održat će se u solinskoj Gradini.

Predstavljanje programa održano je u galeriji Doma Zvonimir, a uz gradonačelnika Dalibora Ninčevića sudjelovali su predstavnici Javne ustanove u kulturi Zvonimir, nadležnih gradskih službi i Turističke zajednice.

Ovogodišnji Solinski Adventorium započinje 4. prosinca, a program će trajati do 6. siječnja, pri čemu će se glavni koncertni dio održavati do 1. siječnja 2027. godine.

Bebek otvara Advent, za doček Nove godine stiže Indira

Gradonačelnik Dalibor Ninčević istaknuo je kako Solinski Adventorium već ima prepoznatljiv naziv i vizualni identitet te da organizatori i ove godine pripremaju bogat program.

„Program Solinskog Adventoriuma odvijat će se, kao i prethodnih godina, na više lokacija. Glavnina zabavnog i glazbenog programa te koncerata održat će se u predivnom ambijentu naše solinske Gradine, koja je sama po sebi odličan prostor. Kada se još ukrasi i kada se postave kućice, kojih će i ove godine biti osam, uz odličan program koji smo pripremili, mislim da će svi naši sugrađani, ali i brojni gosti koji su dolazili prethodnih godina, biti itekako zadovoljni”, poručio je Ninčević.

Adventski program u Gradini otvorit će Željko Bebek, koji nastupa u petak, 4. prosinca.

Tijekom prosinca posjetitelje očekuju koncerti brojnih poznatih izvođača, među kojima su Željko Samardžić, Adi Šoše, Vesna Pisarović, Duško Kuliš, Dražen Zečić, Teo Grčić, Ićo Sikirić i Nikola Rokvić.

Posebno se ističe nastup Dražena Zečića, koji je na rasporedu 19. prosinca, dok je koncert Iće Sikirića najavljen za 26. prosinca. Nikola Rokvić nastupit će 29. prosinca.

Za doček Nove godine u Gradini će nastupiti Indira, a koncertni program tradicionalno će završiti Matko i Brane, koji nastupaju 1. siječnja 2027. godine.

„Svaki petak i subota, a dijelom i nedjelja, bit će ispunjeni koncertima i nastupima poznatih izvođača. Kao ni prethodnih godina, ni ove godine ne možemo bez našeg Dražena Zečića Zeke”, rekao je Ninčević.

U planu humanitarni koncerti i večer posvećena Miši Kovaču

Osim velikih koncerata, organizatori pripremaju i dodatne sadržaje u suradnji sa zakupcima adventskih kućica.

Prema najavama gradonačelnika, nedjelje bi trebale biti rezervirane za humanitarna glazbena događanja.

„Osim koncerata koje sam nabrojao, u suradnji s budućim zakupcima kućica planiramo svake nedjelje organizirati i humanitarne koncerte. Jedan od tih datuma, vjerojatno nedjelja, 27. prosinca, bit će posvećen Miši Kovaču i njegovim pjesmama”, najavio je Ninčević.

Solinska Gradina tako će tijekom prosinca ponovno postati središte blagdanskog druženja, uz osam adventskih kućica i raznovrsnu ugostiteljsku ponudu.

Većina koncerata bit će besplatna, za pet nastupa naplaćivat će se ulaznice

Jedna od važnijih informacija za posjetitelje odnosi se na cijene ulaznica.

Gradonačelnik je najavio da će većina koncerata biti besplatna, dok će se ulaznice naplaćivati za pet nastupa.

Razlog je, kako je pojasnio, ograničen kapacitet Gradine i očekivani velik interes publike.

„Ono što također želim naglasiti jest da se ulaz na većinu koncerata neće naplaćivati. Ulaznice će se naplaćivati samo za njih pet, ponajprije zato što je kapacitet Gradine ograničen, a za određene koncerte očekujemo iznimno velik broj posjetitelja”, rekao je Ninčević.

Dodao je kako organizatori moraju voditi računa o sigurnosti svih posjetitelja.

„Zbog sigurnosti i drugih organizacijskih razloga ne možemo omogućiti ulazak svima koji su zainteresirani”, naglasio je.

Bogat program za djecu, u planu i klizalište na Jadru

Solinski Adventorium neće biti usmjeren samo na koncerte. Posebna pozornost posvećena je najmlađima, za koje se priprema niz blagdanskih aktivnosti.

Pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i javne poslove Tonći Ćićerić najavio je program za djecu na izletištu Jadro.

„Osim programa u Gradini, na kojem nas očekuju etablirana imena zabavne scene, i ove će godine Grad organizirati niz programa za djecu na izletištu Jadro”, rekao je Ćićerić.

Jedan od najatraktivnijih sadržaja trebalo bi biti klizalište, no njegova realizacija ovisit će o tehničkim okolnostima povezanima s radovima na pročistaču.

„U prvom redu nadamo se da ćemo, unatoč mogućim tehničkim problemima vezanima uz izgradnju pročistača, ipak imati klizalište”, istaknuo je pročelnik.

Uz klizalište, u planu su glazbeni i plesni programi te tradicionalni dječji doček Nove godine.

„Od 19. prosinca do 6. siječnja na izletištu Jadro planiran je bogat program za djecu i mislim da će i roditelji i djeca tijekom praznika, svakog vikenda, moći uživati”, poručio je Ćićerić.

Gradonačelnik je potvrdio kako će se dio programa održavati i na drugim gradskim lokacijama, uključujući prostor u središtu Solina, župe i ustanove u kulturi.

Ninčević pozvao Splićane i stanovnike okolnih mjesta u Solin

Ninčević je na kraju predstavljanja izrazio uvjerenje da će ovogodišnji Adventorium privući velik broj posjetitelja, ne samo iz Solina nego i iz Splita te okolnih mjesta.

„Vjerujem da će interes biti velik. Koristim priliku pozvati naše sugrađane, ali i ljude iz Splita i okolnih mjesta, da pogledaju program i dođu u solinsku Gradinu. Siguran sam da će uživati u izvrsnom programu koji smo pripremili”, zaključio je gradonačelnik.

Sudeći prema najavljenim izvođačima i sadržajima, Solin će i ove godine ponuditi raznovrstan adventski program, od velikih koncerata u povijesnoj Gradini do obiteljskih događanja na izletištu Jadro.