Solin postaje svjetska prijestolnica karikature: Stiglo 1.500 radova iz 58 zemalja, ovogodišnja tema posebno intrigantna

Solin će od 17. do 19. rujna biti domaćin 21. Međunarodnog festivala karikatura, trtradicionalne manifestacije koja već više od dva desetljeća okuplja karikaturiste iz cijeloga svijeta. Ovogodišnja tema festivala je „Crni humor", a na natječaj je pristiglo oko 1.500 radova iz 58 zemalja sa svih kontinenata. Na današnjem predstavljanju programa festivala sudjelovala je direktorica TZ grada Solina Jelena Stupalo, karikaturist Marko Ivić i ravnatelj Javne ustanove u kulturi "Zvonimir" Jure Šaban-Stanić.

Festival je prije 21 godinu pokrenuo karikaturist Marko Ivić, a posljednje tri godine organizaciju su, uz autora, preuzeli Turistička zajednica grada Solina, Javna ustanova u kulturi Zvonimir i Gradska knjižnica Solin, uz pokroviteljstvo Grada Solina.

-Mislim kako je ovo najdugovječnija manifestacija koja se odvija u Solinu i drago mi je što traje dugi niz godina. Prvih godina krenuli smo s temom arhitekture kako bismo promovirali Solin i našu kulturnu baštinu te se pozicionirali na svjetsko karti karikatura. Cilj nam je bio promidžba grada Solina, a danas je to već tradicionalni festival na kojem sudjeluju tisuće karikaturista sa svojim radovima. Festival je postao svojevrsni brand grada, i jako je posjećen. Možemo reći kako ga posjećuju osobe od 7 do 77 godina, a najposjećeniji je dan kad posjetitelji mogu razgledati izložbu te dobiti svoju karikaturu", pojasnio je Ivić.

Cilj festivala je kroz karikaturu, kao specifičan i prepoznatljiv likovni oblik izražavanja, povezivati autore iz različitih dijelova svijeta, obogatiti kulturnu ponudu Solina te dodatno promovirati grad na međunarodnom tržištu. Festival istovremeno predstavlja i zanimljiv kulturno-turistički sadržaj u razdoblju posezone.

Festival karikatura donosi izložbe, stand up i druženje s karikaturistima.

-Veliko nam je zadovoljstvo što se festival održava dugi niz godina, a TZ se priključila prije par godina kako bi festival podignula na još višu razinu. Nama je jako važna promocija Solina na međunarodnoj mapi jer imamo radova iz 58 zemalja svijeta. Na taj način Solin je prepoznat na svjetskoj sceni karikatura, a ovim festivalom potičemo i mlade nade da se okušaju u karikaturama. Osim toga u podsezonu pružamo jedan kulturno-zabavni sadržaj za sve posjetitelje, naglasila je Stupalo.

Program festivala započinje u četvrtak, 17. rujna, kada će u 18 sati u Galeriji Lantana -Suvenirnici JUK Zvonimir biti otvorena izložba dječjih radova, u kojoj je sudjelovalo sedam osnovnih škola i jedna srednja škola čime se festival dodatno približio djeci i mladima te potaknuo njihovu kreativnost i interes za ovaj osebujan način umjetničkog izražavanja.

U 20 sati slijedi stand up „Dobra vibra", koji izvode Tin Sedlar i Hrvoje Kremlić, a koji će se održati u GK Solin - Teatrinu.

U petak, 18. rujna u 19 sati, u Galeriji Zvonimir održat će se svečano otvorenje glavne izložbe 21. Međunarodnog festivala karikatura. Tom će prigodom biti proglašeni i nagrađeni najbolji autori ovogodišnjeg festivala.

Treće mjesto osvojio je Peter Zimmer iz Njemačke, drugo mjesto Fernando Pica iz Kolumbije, dok je Grand Prix festivala pripao Doru Axinteu iz Rumunjske, koji će osobno nazočiti otvorenju i preuzeti nagradu, a posebne nagrade su dobili autori iz Italije, Hrvatske, Turske, Belgije, Kanade i Armenije.

-Nakon dvadesetak godina malo smo skrenuli s teme arhitekture i otisnuli se u crni humor, kako bi bili inovativni te potaknuli karikaturiste na nešto novo. Vjerujem kako im je tema bila intrigantna i poteška što pokazuje i broj prijavljenih radova. Ulaz na izložbu je besplatan i ona se može posjetiti tijekom radnog vremena ustanove. Veseli nas što je pristigao i veliki broj radova dječje karikature, pojasnio je Šaban-Stanić.

Svečanost će svojim nastupima uveličati ženska klapa KUD-a Salona, a posjetitelji će imati priliku susresti i poznate portret-karikaturiste Milana Lekića i Ivana Sabolića, koji će zainteresiranima izrađivati portret karikature.

Festival završava u subotu, 19. rujna, kada će od 10 do 12 sati u Galeriji Zvonimir biti Organizirano druženje s karikaturistima, prilika za druženje s karikaturistima i izradu besplatne portret karikature.

21. Međunarodni festival karikatura još jednom potvrđuje kako humor, kreativnost i umjetnost ne poznaju granice - a Solin se i ove godine upisuje na međunarodnu kartu karikature.