Solin ponovno među najboljim gradovima za život u Hrvatskoj

Solin je drugu godinu zaredom uvršten među tri najbolja srednja grada u Hrvatskoj prema kvaliteti života. Vijest je na društvenim mrežama objavio gradonačelnik Dalibor Ninčević, istaknuvši kako je riječ o priznanju svim stanovnicima Solina.

Grad Solin ponovno se našao u samom vrhu hrvatskih gradova prema kvaliteti života. U ovogodišnjem izboru najboljih gradova zauzeo je mjesto među tri najbolja u kategoriji srednjih gradova, čime je ponovio prošlogodišnji uspjeh.

O rezultatu se na svojem Facebook profilu oglasio gradonačelnik Dalibor Ninčević, koji nije skrivao zadovoljstvo.

O kvaliteti života odlučivalo čak 29 pokazatelja

Prema Ninčevićevim navodima, izbor se temeljio na čak 29 pokazatelja, a pri određivanju konačnog poretka uzimani su u obzir i stavovi samih stanovnika.

Osim njihovih ocjena, vrednovani su ukupni demografski i socioekonomski pokazatelji, čime se nastojala dobiti šira slika kvalitete života u hrvatskim gradovima.

Solin se tako drugu godinu zaredom našao među tri najbolje ocijenjena grada u svojoj kategoriji.

Ninčević: 'Nagrada je ovo svima koji vole i žive naš grad'

Gradonačelnik Dalibor Ninčević na Facebooku je objavio:

'SOLIN PONOVNO MEĐU NAJBOLJIM GRADOVIMA ZA ŽIVOT!

Solin je drugu godinu zaredom izabran u top 3 grada u kategoriji najboljeg mjesta po kvaliteti života u RH – kategorija srednji grad.

Biralo se po čak 29 pokazatelja, a važno je istaknuti kako je konačan redoslijed baziran i na ocjenama stanovnika te ukupnim demografskim i socio-gospodarskim pokazateljima.

Ovo priznanje potvrđuje da smo i dalje na dobrom putu i daje poticaj da budemo još bolji.

Nagrada je ovo svima koji vole i žive naš grad.'

Druga godina zaredom u hrvatskom vrhu

Ponovljeni plasman među tri najbolja srednja grada prema kvaliteti života predstavlja značajno priznanje za Solin.

Posebno je zanimljivo što se pri ocjenjivanju ne uzimaju u obzir samo statistički podaci, nego i ocjene stanovnika, koji svakodnevno koriste gradsku infrastrukturu i usluge.

Ninčević poručuje kako rezultat vidi kao potvrdu dosadašnjeg smjera razvoja, ali i dodatni poticaj za nastavak rada na poboljšanju kvalitete života u Solinu.