Solin pomaže podstanarima: Građani mogu dobiti do 2.160 eura, gradonačelnik najavio i nove stanove

Grad Solin i ove će godine financijski pomagati građanima koji žive u podstanarstvu. Objavljen je javni poziv za dodjelu potpora, a podstanari mogu ostvariti pomoć u iznosu do 2.160 eura. Vijest je objavio solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević, koji je najavio i dugoročne planove za rješavanje stambenog pitanja građana.

Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević objavio je da Grad nastavlja s mjerama pomoći podstanarima, istaknuvši kako velik broj obitelji i pojedinaca još uvijek nema riješeno stambeno pitanje. Visoke cijene najma predstavljaju značajan financijski teret, a Grad nastoji barem djelomično olakšati troškove stanovanja. "Sigurnost vlastitog doma jedno je od najvažnijih životnih pitanja. U našem gradu još uvijek ima velik broj obitelji i pojedinaca koji nemaju riješeno stambeno pitanje, velik broj ljudi koji nemaju vlastiti dom, već se nalaze u podstanarstvu i svaki mjesec plaćaju visoku cijenu najma", poručio je Ninčević.

U planu izgradnja stanova za priuštivo stanovanje

Osim izravne financijske pomoći, gradska uprava ima i dugoročnije planove kojima želi omogućiti povoljnije uvjete stanovanja. Prema riječima gradonačelnika, cilj je izgradnja stanova za priuštivo stanovanje koji neće biti namijenjeni isključivo mladima, nego i drugim građanima bez riješenog stambenog pitanja.

Plan je budućim korisnicima omogućiti najprije povoljan najam, a potom i mogućnost otkupa stana. "Dok to ne ostvarimo, ovim i sličnim mjerama nastavit ćemo pomagati podstanarima kako bismo im barem malo olakšali financiranje visoke cijene najma", istaknuo je Ninčević.

Potpora do 2.160 eura

Gradonačelnik je pozvao sve zainteresirane građane da prouče uvjete javnog poziva i podnesu prijave kako bi ostvarili pravo na financijsku pomoć. Najviši mogući iznos potpore iznosi 2.160 eura, a detalji o uvjetima i potrebnoj dokumentaciji navedeni su u javnom pozivu Grada Solina.

Prijave su otvorene od 9. do 23. listopada 2026. godine, a svi potrebni obrasci i dokumentacija dostupni su na službenim stranicama Grada Solina. Podsjetimo, Grad Solin ovu mjeru provodi već nekoliko godina. Tijekom 2025. godine pravo na sufinanciranje ostvarilo je 107 podstanara, dok ih je godinu ranije bilo 67.