Troškovi obrazovanja, osobito kada ono podrazumijeva odlazak u drugi grad i odvojen život od obitelji, mogu predstavljati znatno opterećenje za kućni proračun. Grad Solin objavio je u petak dva zaključka kojima nastavlja provedbu mjera financijske pomoći učenicima i studentima s područja grada. Zaključke je 25. studenoga donio gradonačelnik Dalibor Ninčević, nakon prethodno provedenih javnih poziva. Jedna mjera odnosi se na troškove putovanja redovitih studenata koji studiraju izvan Splita, dok je druga namijenjena učenicima i studentima s invaliditetom.

Grad će subvencionirati tri povratna putovanja

Pravo na subvenciju prijevoza ostvarilo je 39 redovitih studenata koji studiraju izvan Splita. Grad će im tijekom akademske godine pokriti troškove triju povratnih autobusnih karata na relaciji između Splita i grada u kojem studiraju. Subvencija je predviđena za putovanja na početku i kraju akademske godine te za božićne ili uskrsne blagdane. Za ostvarivanje prava na pojedinu isplatu studenti će morati dostaviti ispunjenu izjavu o putovanju i odgovarajuće povratne autobusne karte, nakon čega će novac biti uplaćen na njihov račun.

Do 140 eura mjesečno za studente s invaliditetom

Drugim zaključkom financijska pomoć odobrena je za 13 učenika i četiri studenta s invaliditetom koji ispunjavaju uvjete javnog poziva. Za srednjoškolce je predviđena mjesečna potpora od 100 eura, dok će studenti koji studiraju u Splitu primati 120 eura mjesečno. Najviši iznos, 140 eura mjesečno, namijenjen je studentima s invaliditetom koji studiraju izvan Splita. Budući da će se novac isplaćivati tijekom deset mjeseci, pojedinačni korisnici ostvaruju pravo na ukupnu pomoć od 1.000, 1.200 ili 1.400 eura, ovisno o kategoriji kojoj pripadaju.

Obrazovanje mora biti dostupnije

Troškovi prijevoza samo su jedan od izdataka s kojima se susreću studenti koji se školuju izvan mjesta stanovanja, uz smještaj, prehranu i ostale svakodnevne potrebe. Za osobe s invaliditetom troškovi povezani s obrazovanjem mogu biti dodatno povećani zbog potrebe za prilagođenim prijevozom, opremom ili drugim oblicima podrške. Lokalne mjere financijske pomoći ne mogu same ukloniti sve prepreke, ali mogu pridonijeti smanjenju financijskog opterećenja učenika, studenata i njihovih obitelji. Oba zaključka stupila su na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom vjesniku Grada Solina.