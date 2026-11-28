Jedan od urbanistički i arheološki najzanimljivijih prostora u središtu Solina mogao bi u sljedećim godinama doživjeti značajnu preobrazbu. Pred solinskim Gradskim vijećem u ponedjeljak, 30. studenoga, naći će se konačni prijedlog izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Zona uz Jadro 1”, dokumenta koji predviđa mogućnost gradnje gradske tržnice, ribarnice, javne garaže i drugih sadržaja, ali i uređenje zelenih površina uz rijeku. Posebnu ulogu u oblikovanju budućeg prostora imaju rezultati arheoloških istraživanja provedenih krajem 2022. godine, koja su ponovno pokazala koliko se vrijedna baština krije neposredno ispod površine suvremenog Solina. Upravo ta činjenica otvara pitanje koje daleko nadilazi lokalne urbanističke rasprave – koristi li Hrvatska uistinu sve mogućnosti koje joj pruža jedan od najznačajnijih antičkih gradova na istočnoj obali Jadrana?

Nova tržnica i ribarnica, sportski tereni mogući čak i na krovu

Na građevnoj čestici koja u urbanističkom planu nosi oznaku D-6 predviđa se mogućnost izgradnje opskrbnog centra, gradske tržnice, ribarnice, javnog parkirališta ili garaže te drugih sadržaja javne i društvene namjene. Zanimljivo je da dokument omogućuje i uređenje sportskih odnosno rekreacijskih terena na krovu buduće građevine, čime bi se raspoloživi prostor mogao dodatno iskoristiti. Unutar građevine dopušta se i smještaj poslovnih sadržaja, uz ograničenja njihova udjela u ukupnoj građevinskoj bruto površini. Riječ je o prostoru koji bi tako mogao postati jedno od važnijih mjesta svakodnevnog okupljanja Solinjana.

Plan predviđa i uređenje javnih zelenih površina uz rukavac Jadra, u sklopu šire koncepcije linearnog parka kojim bi se povezao prostor uz rijeku od izvora do ušća. Uređenje bi uključivalo kontinuiranu šetnicu, odgovarajuću urbanu opremu, signalizaciju i očuvanje vrijednog postojećeg zelenila, uz poštivanje mjera zaštite područja ekološke mreže Natura 2000. Predložene su i izmjene prometnog rješenja, među kojima je premještanje postojećih autobusnih stajališta uz Ulicu grada Vukovara. Minimalna udaljenost novih građevina od obale Jadra određena je na 15 metara, uz posebne uvjete za gradnju pokraj pojedinih rukavaca.

Otkriveni bedemi, kule, gradska vrata i cesta prema današnjem Stobreču

Najzanimljiviji dio dokumentacije svakako je onaj koji se odnosi na antičku Salonu. Arheološkim istraživanjima krajem 2022. godine pronađeni su ostaci istočnih gradskih bedema, kula, dijela gradskih vrata i antičke prometnice koja je povezivala Salonu s Epetijem, današnjim Stobrečem. Riječ je o nalazima koji pružaju dragocjen uvid u izgled i funkcioniranje nekadašnjeg glavnog grada rimske provincije Dalmacije. Njihov je pronalazak izravno utjecao na uvjete budućeg uređenja ovog dijela Solina.

Predloženim planom propisuje se očuvanje i prezentacija arheoloških ostataka na mjestu njihova pronalaska, odnosno in situ. Nije dopuštena gradnja iznad pronađenih bedema i kula, kao ni unutar dva metra od njih, a do nalazišta bi se uredio pješački pristup iz smjera Gospina otoka. Predviđeno je postavljanje informativnih ploča, diskretne rasvjete i uređenje površine niskim zelenilom, dok će konačne uvjete odrediti konzervatori. Takvo rješenje pruža mogućnost da arheološka baština postane sastavni dio suvremenog gradskog prostora, umjesto da ostane izdvojena iz svakodnevnog života njegovih stanovnika.

Ipak, rimski paun ostat će skriven ispod novog gradskog trga

Dok se na jednoj lokaciji planira prezentacija originalnih ostataka Salone, na drugoj će se realizirati bitno drukčiji model zaštite. Podsjetimo, arheolozi su na prostoru predviđenom za uređenje novog gradskog trga u Solinu pronašli ostatke raskošne rimske rezidencije, s bogato ukrašenim podovima, sustavom podnog grijanja, bazenom i nizom drugih vrijednih nalaza. Posebnu pozornost javnosti privukao je iznimno atraktivan mozaik s prikazom pauna, koji svjedoči o visokom životnom standardu dijela stanovništva antičke Salone. Unatoč vrijednosti otkrića, originalni mozaik nakon uređenja trga neće biti fizički dostupan građanima i posjetiteljima.

Solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević u rujnu je za Index pojasnio da je takav način zaštite određen u skladu s konzervatorskim uvjetima, budući da su mozaici posebno osjetljivi na atmosferske utjecaje. Prema njegovim riječima, oblikovanje trga trebalo bi podsjećati na raspored antičke vile, dok bi se pojedini nalazi predstavljali replikama i informativnim sadržajima. Ministarstvo kulture i medija istodobno je naglasilo da bi vrijedne nalaze trebalo prezentirati u zatvorenom i odgovarajuće zaštićenom prostoru, za što Grad trenutačno nema uvjete. Uređenje površine kao gradskog trga prihvaćeno je stoga kao privremeno rješenje, do stvaranja mogućnosti za prezentaciju originalnih nalaza.

U prijedlogu Programa građenja komunalne infrastrukture za 2027. godinu za novi gradski trg predviđeno je 500.000 eura. Postavlja se pitanje postoji li, uz sredstva za uređenje površine iznad antičke vile, i konkretan financijski te vremenski plan kojim bi se omogućila buduća prezentacija originala. Privremeno prekrivanje arheoloških ostataka može biti potpuno opravdana konzervatorska metoda, no zaštita nalaza i njegova dostupnost javnosti dva su različita cilja. Posebno je važno da privremeno rješenje zbog nedostatka financijskih sredstava ili institucionalne inicijative ne postane trajno.

Salona nije tek još jedno arheološko nalazište

Antička Salona bila je političko, gospodarsko, prometno i vjersko središte rimske Dalmacije, grad čiji se povijesni značaj proteže daleko izvan granica današnjeg Solina i Hrvatske. Njezini monumentalni bedemi, amfiteatar, terme, nekropole, ranokršćanske bazilike i ostaci urbanih vila svjedoče o razvoju jednog velikog antičkog grada tijekom više stoljeća. Prema podacima Arheološkog muzeja u Splitu, salonitanski gradski bedemi u jednom su razdoblju obuhvaćali prostor opsega većeg od četiri kilometra. Svako novo otkriće dodatno upotpunjuje sliku grada čije se brojne tajne još uvijek nalaze ispod zemlje.

Položaj Salone u neposrednoj blizini Splita i Dioklecijanove palače pruža iznimne mogućnosti za zajedničku prezentaciju antičke baštine. Malo je europskih urbanih područja koja na tako maloj udaljenosti imaju ostatke nekadašnjeg glavnog grada rimske provincije i monumentalnu palaču rimskog cara. Takva koncentracija povijesnih spomenika mogla bi biti temelj znatno snažnijeg razvoja kulturnog turizma, znanstvenih istraživanja i obrazovnih programa. Za takav iskorak, međutim, potrebna je dugoročna strategija koja nadilazi pojedinačne komunalne projekte i lokalne proračunske mogućnosti.

Bi li arheološka baština trebala biti polazište razvoja Solina?

Potreba za novom tržnicom, parkiralištima, uređenim trgovima i zelenim površinama nije sporna. Solin je živ grad koji se razvija i čijim su stanovnicima potrebni kvalitetni javni sadržaji, ali njegova povijesna baština istodobno predstavlja razvojnu prednost kakvu brojni drugi gradovi nemaju. Upravo zato arheološki nalazi ne bi trebali biti promatrani prvenstveno kao ograničenje budućoj gradnji, nego kao prilika da se novi javni prostori oblikuju na poseban i prepoznatljiv način. Novi urbanistički plan uz Jadro mogao bi biti primjer upravo takvog pristupa, pod uvjetom da se njegova arheološka komponenta uistinu realizira.

Vrijedi se zapitati bi li lokalitet poput Salone u nekoj drugoj europskoj državi bio snažnije prisutan u međunarodnoj turističkoj ponudi, bi li raspolagao većim interpretacijskim centrom i bi li otkriće luksuzne rimske vile bilo povod za pokretanje velikog nacionalnog kulturnog projekta. Odgovornost za takav iskorak ne može biti isključivo na Gradu Solinu, nego i na Ministarstvu kulture, nadležnim muzejskim ustanovama, Županiji i državi. Hrvatska raspolaže arheološkim lokalitetom međunarodnog značaja, pa bi i razina ulaganja u njegovu zaštitu, istraživanje i prezentaciju trebala odgovarati toj činjenici. Salona nije samo naslijeđe Solinjana, nego dio zajedničke europske i mediteranske povijesti.

Gradski vijećnici u ponedjeljak će odlučivati o urbanističkim dokumentima koji će utjecati na izgled Solina u godinama koje dolaze. Njihovo usvajanje samo je prvi korak prema realizaciji planiranih sadržaja, za koje će tek trebati osigurati financiranje, izraditi projekte i ishoditi dozvole. Bila bi velika šteta kada bi se prilika za povezivanje suvremenog gradskog života s antičkom baštinom svela na nekoliko informativnih ploča i izoliranih arheoloških ostataka. Grad koji je izrastao na temeljima nekadašnje prijestolnice rimske Dalmacije ima priliku upravo tu činjenicu učiniti središnjim dijelom vlastite budućnosti.