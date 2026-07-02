Solin otvara kulturno ljeto uz bezvremenske hitove Vice Vukova

Tradicionalnim koncertom Gradske glazbe "Zvonimir" Solin, u petak, 3. srpnja 2026. godine, svečano će biti otvoreno 31. Solinsko kulturno ljeto.

Ovogodišnji program otvaranja posvećen je 90. godišnjici rođenja Vice Vukova, jednog od najvažnijih hrvatskih glazbenih umjetnika, čije su pjesme ostavile dubok trag u domaćoj glazbenoj baštini.

Publika će imati priliku uživati u izvedbama njegovih bezvremenskih hitova, a uz Orkestar Gradske glazbe "Zvonimir" Solin, pod dirigentskim vodstvom maestra Tonća Ćićerića, nastupit će Đani Stipaničev i Vladimir Garić.

Na programu će se, među ostalim, naći poznate pjesme poput "Pismo ćali", "Bodulska balada", "Tvoja zemlja", "Zvona moga grada", "Finili su Mare bali" i brojne druge skladbe koje će publici prirediti poseban glazbeni doživljaj i dostojan hommage velikom Vice Vukovu.

Svečano otvorenje 31. Solinskog kulturnog ljeta počinje u 21:30 sati, a ulaz je slobodan.